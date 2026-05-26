ESCLUSIVA – Lukaku: “Voglio restare al Napoli, vincere qui è il top”

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, ha parlato ai microfoni di Sportitalia da Montecarlo, aprendo anche alla permanenza nel club azzurro.

L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, ha parlato ai microfoni di Sportitalia da Montecarlo, aprendo anche alla permanenza nel club azzurro.

Queste le sue parole innanzitutto sulla propria preparazione in vista del Mondiale: “Ho iniziato un percorso per essere al meglio per il mondiale. Se sono al 100%? Sì. L’ambizione del Belgio? Per tanti di noi è il primo Mondiale, non vogliamo nasconderci, dobbiamo guardare partita dopo partita”.

Ecco le parole di Lukaku sulla stagione al Napoli e sul futuro: “È stata una stagione difficile a livello personale, anche di squadra. Però devo ringraziare la società, l’allenatore, i giocatori che mi sono stati vicino in alcuni momenti anche personali. Anche per gli infortuni, è il primo anno che vivo così, un anno che mi fa crescere come uomo”.

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Sul futuro: “Ho detto che voglio rimanere? È così, voglio rimanere, sto bene a Napoli, mi ha dato tanto, dalla società al mister, ai compagni e i tifosi. Napoli mi ha dato la mano quando tutti dicevano che sono morto e abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Peccato per quest’anno, ma è la vita, ora dobbiamo tutti pensare a fare meglio l’anno prossimo. Obiettivo personale? Fare meglio di prima, sempre fare meglio, vincere di nuovo. Quando si vince a Napoli è top. Ogni trofeo che si vince è bello, ma qui è il top”.