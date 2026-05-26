ESCLUSIVA – Carnevali: “Muharemovic? Incontrata l’Inter, ma non c’è niente. Abate e Aquilani ci piacciono”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, parla a Sportitalia del futuro della panchina neroverde e non solo.

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, parla a Sportitalia del futuro della panchina neroverde e non solo.

Le parole di Carnevali su Grosso, Abate e Aquilani

Sul futuro di Fabio Grosso: “Credo che il futuro di Grosso probabilmente giungerà al termine, non abbiamo parlato con lui ma con il procuratori, ci potrebbe essere il desiderio di non continuare, dispiace ma c’pè un rapporto speciale e vedremo di trovare una soluzione. Fiorentina? Non ho mai parlato con la Fiorentina e con lui non abbiamo parlato di altre società.

Abate al posto di Grosso? Si sentono nomi come il suo e quello di Aquilani e non solo, sono fra i più promettenti, ci piacciono, inutile nasconderlo, ce ne sono anche altri, non abbiamo mai parlato con nessuno di loro proprio perché non conoscevamo ancora il futuro con Grosso”.

Poi su Muharemovic: “Chiacchierate con Ausilio stasera per Muharemovic? Non ne abbiamo fatte perché ci siamo già incontrati nei giorni precedenti. Normale che si parli, su Muharemovic dico che siamo fortunati perché non è l’unico. Ad oggi che sia l’Inter o altri club non c’è stato niente per Muharemovic. Il mio futuro al Milan? Si parla, ma sono sempre al Sassuolo. Sento parlare di Milan, ma non ho mai parlato con nessuno, nessuna società mi ha contattato. Il Milan è un grande club e fa piacere essere accostati ad un club del genere, ma non mi ha mai contattato”.