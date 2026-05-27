LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: ore calde per il Milan

Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 27 maggio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Gli ultimi aggiornamenti

9:00 Il Milan va avanti per Iraola: contatti costanti, oggi il focus è soltanto su di lui al netto di una concorrenza che c’è e che va rispettata. Confermando quanto avevamo svelato nella giornata di ieri: Iraola era stato accostato al Napoli, in realtà ad approfondire c’era l’altro club italiano coinvolto. Il Milan.

Possiamo aggiungere che i rossoneri sono alla ricerca di un direttore sportivo, stanno sondando varie piste. E hanno chiesto informazioni sulla posizione di Tiago Pinto, ex Roma, che guardacaso ha avuto soddisfazione al Bournemouth proprio con Iraola in panchina. Per ora un sondaggio, ma il Milan ha voluto capire qualcosa in più su Pinto (Pedullà).

8:30 Luka Modric pensa il ritiro. Dopo il Mondiale, il centrocampista croato potrebbe appendere gli scarpini al chiodo.

8:00 ESCLUSIVA SI – Su El Shaarawy c’è il pressing del Genoa. Ma ci sono anche Venezia e Al Hilal.