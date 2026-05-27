Scontri a Lipsia prima della finale di Conference: la feriti due agenti

Scontri fra tifoserie a poche ore dal fischio d’inizio della finale di Conference League in programma questa sera fra Crystal Palace e Rayo Vallecano: subbuglio nel centro di Lipsia, sede dell’ultimo atto del torneo.
Scontri fra tifoserie a poche ore dal fischio d’inizio della finale di Conference League in programma questa sera fra Crystal Palace e Rayo Vallecano: subbuglio nel centro di Lipsia, sede dell’ultimo atto del torneo.
Scontri a Lipsia prima della Conference, cosa è successo
Martedì sera, intorno alle ore 20:00, il centro di Lipsia è stato teatro di tafferugli tra i sostenitori del Crystal Palace e quelli del Rayo Vallecano, le due compagini che si contenderanno il titolo della Conference League 2026. L’evento ha registrato il coinvolgimento di oltre 300 tifosi, determinati a vedere la propria squadra conquistare il primo storico trofeo europeo.
Stando alle ricostruzioni fornite dai testimoni e dalle autorità del posto, le tensioni sono scattate quando i supporter del Rayo Vallecano hanno raggiunto i sostenitori del club inglese, i quali si trovavano all’esterno dei ristoranti della zona centrale. Il confronto, iniziato con uno scambio verbale, è rapidamente degenerato in uno scontro fisico violento. Durante i disordini, i due gruppi rivali si sono colpite lanciando bottiglie, bicchieri di birra e arredi urbani prelevati dai pub circostanti.
Nel tentativo di sedare i tumulti e ripristinare l’ordine pubblico, le forze dell’ordine locali sono intervenute sul posto. Il bilancio degli scontri riporta il ferimento lieve di due agenti della polizia tedesca. Per arginare la situazione, le autorità hanno provveduto a eseguire due arresti tra i partecipanti ai disordini, misura che ha permesso di riportare la calma nell’area cittadina.
Nonostante la situazione sia successivamente tornata alla normalità, i fatti accaduti nella serata di martedì hanno spinto i responsabili della sicurezza a innalzare i livelli di allerta. Le misure di vigilanza sono state portate al grado massimo in previsione delle ore che precederanno l’inizio ufficiale della finale a Lipsia.