Primavera 1, domani la finale Fiorentina-Parma su SI

Si disputerà domani sera la finale del campionato Primavera 1. Ad affrontarsi alle 20.30 al Viola Park ci saranno Fiorentina e Parma.

Saranno la Fiorentina di Daniele Galloppa e il Parma di Nicola Corrent ad affrontarsi nell’ultimo atto del campionato Primavera 1 2025/2026. La finale sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 DTT, domani sera alle 20.30. Le semifinali hanno visto la Fiorentina eliminare il Bologna nel derby dell’appenino per 2-0, con reti di Braschi e Bertolini e il Parma il Cesena, risultato finale 2-1. I ducali si sono imposti con la doppietta di Mikolajewski, entrambe le reti su rigore. Nel mezzo il pari del Cesena, firmato su punizione da Zamagni.

Primavera 1, domani la finale: Fiorentina-Parma

Si disputerà domani sera allo Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, la finale del campionato Primavera 1 tra la Fiorentina di Daniele Galloppa e il Parma di Nicola Corrent. La gara sarà visibile su Sportitalia, canale 60 DTT, sul nostro sito e sulla nostra app! Un match inedito nell’ultimo atto della competizione. La Fiorentina, torna in finale dopo la sconfitta 3-0 contro l’Inter dell’anno scorso. Per il Parma è la prima volta nell’ultimo atto della competizione dalla modifica del format.

I ragazzi di Corrent, sono inoltre una neo-promossa e hanno terminato la stagione regolare al 2^ posto alla pari della stessa Fiorentina, prima a 68 punti, dietro solo per la differenza reti, vista la parità negli scontri diretti. Entrambe hanno vinto per 2-1 in un’occasione quest’anno. I viola all’andata con le reti di Jallow e Braschi, gol di Mikolajewski per il Parma. I gialloblù al ritorno, doppietta di Mikolajewski e gol di Jallow per la Fiorentina. La telecronaca del match sarà affidata a Gabriele Schiavi, commento tecnico di Nicolò Frustalupi, a bordocampo Giada Giacalone.

Il percorso

Fiorentina e Parma non sono soltanto le due finaliste del campionato Primavera 1, ma anche le due squadre che hanno chiuso, appaiate in vetta, la fase regolare della competizione. Entrambe, infatti hanno totalizzato 68 punti. In parità di scontri diretti, entrambe hanno vinto per 2-1 in un’occasione, ha fatto la differenza il +22 in differenza reti della Fiorentina contro il +21 del Parma. Fossero stati pari sarebbe comunque arrivata davanti la squadra di Galloppa in virtù dei 70 gol segnati contro i 59 del Parma.

Entrambe hanno quindi iniziato il loro percorso nelle finali dal penultimo atto. La Fiorentina si è imposta senza grosse paure contro il Bologna, dopo che i felsinei avevano eliminato 1-2 la Roma. Successo 2-0 viola con le reti di Braschi e Bertolini. Vittoria sofferta per il Parma contro il Cesena. Dopo che i ragazzi di Campedelli avevano battuto l’Inter nel playoff, è servito infatti un 2-1, griffato Mikolajewski dal dischetto per regalare al Parma la finale.