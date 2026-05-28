Calciomercato LIVE, tutte le notizie: la Roma sogna Greenwood

In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 28 maggio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, gli aggiornamenti

10:20 Barcellona, ora l’arrivo di Anthony Gordon. L’esterno offensivo inglese arriverà in blaugrana dal Newcastle per circa 80 milioni di euro e una percentuale sulla eventuale futura rivendita.

10:00 Accordo tra il Monaco e Filipe Luis: il tecnico brasiliano ex Flamengo è pronto a prendere il posto di Sebastien Pocognoli, che lascerà il club del Principato al termine di questa stagione.

9:00 Mason Greenwood è il grande sogno della Roma per il mercato 2026. Sul giocatore inglese del Marsiglia non ci sarebbe solo la Roma, ma anche il Tottenham. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà è lui il primo obiettivo. Mentre in seconda fila c’è Crysencio Summerville. I giallorossi faranno due grandi investimenti sugli esterni, lì saranno concentrati gli sforzi.

8:30 In casa Juventus, continua la spaccatura tra la visione di Luciano Spalletti e quella di Damien Comolli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo motivo di divisione sarebbe sul futuro di Douglas Luiz. Il tecnico italiano vorrebbe approfittare del rientro a Torino del brasiliano per provare a rilanciarlo. Per l’amministratore delegato, invece, il giocatore ex Aston Villa è un’ottima occasione di incasso per il prossimo mercato

8:00 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Marco Palestra è un grande obiettivo per l’Inter in vista di quest’estate. I nerazzurri vogliono provare fino in fondo a giocarsi le carte per l’esterno di proprietà dell’Atalanta. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche la concorrenza molto pericolosa del Manchester City.