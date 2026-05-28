Roland Garros, Sinner in difficoltà: “Ho bisogno di vomitare”

Jannick Sinner in difficoltà al Roland Garros. Nel terzo set contro Cerundolo crampi e segni di disidratazione per il campione italiano che lascia il campo (prima di rientrare).

Jannick Sinner in difficoltà al Roland Garros. Nel terzo set contro Cerundolo crampi e segni di disidratazione per il campione italiano che lascia il campo. “Non mi sento bene, sento che ho il bisogno di vomitare” le parole di Sinner al fisioterapista. L’azzurro poi esce dal campo, prima di rientrare e riprendere la gara. Sinner aveva vinto 6-3 6-2 i primi set.