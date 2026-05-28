Boca Juniors, chi è Tomás Aranda il talento che piace in Italia

Tomás Aranda piace a tre club di Serie A. E’ questa la notizia in esclusiva data ieri dal nostro Gianluigi Longari. Il classe 2007′ è uno dei migliori talenti del Boca Juniors.

Nato a Ciudadela, Buenos Aires il 9 maggio del 2007, Tomás Aranda è uno dei talenti più brillanti del Boca Juniors. Aggregato da questa stagione alla prima squadra si è velocemente imposto come il trequartista titolare della squadra di Claudio Úbeda. In grado di giostrare sia sulla fascia sinistra che in zona centrale, è un calciatore dotato di ottima tecnica e grande spunto. In questi primi mesi del 2026 ha già anche trovato il suo primo gol tra i grandi nel campionato argentino. Secondo quanto riportato dal nostro Gianluigi Longari, tre club di Serie A sarebbero interessati a lui.

Boca Juniors, Aranda piace in Italia

Secondo quanto riportato ieri in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, Bologna, Como e Fiorentina sarebbero interessate a Tomás Aranda. Classe 2007′, è da questa stagione in pianta stabile con la prima squadra del Boca Juniors. Con gli Azul y Oro, Aranda ha fino ad ora messo a segno 1 gol e due assist in 20 presenze stagionali tra tutte le competizioni. Numeri che testimoniano una non ancora sviluppata incisività sotto porta ma che nascondono quanto realmente questo ragazzo sia talentuoso. Aranda ha 19 anni è infatti diventato titolare del Boca Juniors ed è attualmente una delle principali fonti di gioco della squadra in un quadrilatero di centrocampo che comprende anche gli esperti Paredes e Ascacibar oltre al giovane classe 2005′ Milton Delgado.

Nico Paz ma nono solo: ecco Aranda

Trequartista ma anche esterno a sinistra, di piede mancino, Tomás Aranda, è stato paragonato a Nico Paz, per la fantasia e la qualità. Strutturalmente i due calciatori sono però diversi, 172 cm il calciatore del Boca Juniors, 186 quello del Como. Aranda rappresenta però uno dei talenti potenzialmente più interessanti che si sono messi in luce nel Torneo Apertura appena terminato. Non solo il centrocampista offensivo del Boca Juniors farà parte di una ristretta cerchia di 5 calciatori aggregati alla Nazionale Argentina in vista delle amichevoli pre-Mondiale.

Con lui il portiere Santiago Beltran e l’attaccante Joaquin Freitas, 2004 e 2006 del River Plate. Ignacio Ovando difensore 2007 del Rosario Central e Simon Escobar terzino classe 2009 del Velez. Aranda ha attualmente una valutazione su Transfermarkt di 9 milioni e potrebbe rappresentare ancora un’occasione per il nostro campionato. Ecco quindi che l’interesse di Fiorentina, Bologna e Como potrebbe portarci a vederlo l’anno prossimo nel nostro campionato.