Primavera 1, la finale Fiorentina-Parma live ora su SI

Iniziata ora la finale del campionato Primavera 1 tra la Fiorentina di Daniele Galloppa e il Parma di Nicola Corrent. Gara visibile su Sportitalia, canale 60 DTT.

In vista della finale del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Parma hanno parlato i protagonisti da una parte e dall’altra. Per la Fiorentina hanno rilasciato le dichiarazioni pre l’allenatore Daniele Galloppa e il terzino e capitano Niccolò Trapani. In casa Parma, invece hanno parlato il responsabile del settore giovanile Mattia Notari e il difensore Roberto D’Intino. La gara sarà visibile su Sportitalia, canale 60 dtt e sulla nostra app! Telecronaca affidata a Gabriele Schiavi. Commento tecnico di Nicolò Frustalupi. Bordocampo Giada Giacalone.

Le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani (C), Kouadio, Košpo, Balbo; Montenegro, Deli; Bertolini, Puzzoli, Mazzeo; Braschi. Allenatore: Galloppa. A disp.: Fei, Ademi, Bonanno, Turnone, Kone, Jallow, Angiolini, Conti, Evangelista, Sturli, Atzeni.

Parma (4-2-3-1): Astaldi; Mena Martinez, Conde, Drobnic, D’Intino; Konaté, Tigani; Plicco, Diop, Cardinali; Mikolajevski. Allenatore: Corrent. A disp.: Mazzocchi, Pajsar, Vranici, Castaldo, Balduzzi, Opoku, Chimezie, Avramescu, Mengoni, Semedon, Sartori.

Le parole dei protagonisti

Parlano Galloppa e Trapani in casa Fiorentina:

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Per il Parma hanno parlato Notari e D’Intino:

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Queste le parole pre-match.