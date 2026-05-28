Calciomercato LIVE, tutte le notizie: Allegri-Napoli a un passo. Bernardo Silva verso il Barcellona

In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedi 28 maggio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, gli aggiornamenti

18.26 ESCLUSIVA SI – Bernardo Silva a un passo dal Barcellona, superata la concorrenza delle altre big.

18.24 – Max Allegri sempre più vicino al Napoli: lo conferma anche Alfredo Pedullà tramite un X, il tempo scorre e l’ex Milan a un passo dai partenopei.

17.10 Pedullà: “Corvino ha comunicato al Lecce di volersi prendere un periodo di riposo”.

17.00 ESCLUSIVA SI – L’Al Ittihad ha avanzato i primi contatti per Momo Salah, che ha di recente salutato ufficialmente il Liverpool.

15.15 In arrivo l’annuncio dell’addio di Raffaele Palladino come tecnico dell’Atalanta, come rivelato da Pedullà.

14.45 Pedullà fa il punto della situazione sulla panchina del Napoli: “Il Napoli ha virato decisivamente su Massimiliano Allegri. Possiamo raccontarvi in esclusiva la decisione presa poco fa da parte del club azzurro che ha avuto contatti concreto con l’entourage dell’allenatore livornese legato da un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027. Tutto questo perché De Laurentiis non ha gradito la gestione della situazione da parte dell’entourage di Italiano: l’incontro doveva restare segreto, il numero uno del club aveva chiesto di impegnarsi a prescindere e un futuro lontano da Bologna (non ci sono i margini per continuare) potrebbe essere ininfluente per un futuro a Napoli. De Laurentiis ha virato su Allegri, presto tireremo le somme.

14.10 Pedullà conferma: “Allegri resta un passo avanti per diventare il nuovo allenatore del Napoli a prescindere dal futuro di Italiano lontano dal Bologna (ufficiale). Confermata esclusiva di poco fa”.

14.05 UFFICIALE – Vincenzo Italiano lascia il Bologna. Ecco il comunicato del club: “Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera”.

13.30 Il retroscena di Pedullà sul Napoli: “ADL non ha gradito la gestione dell’incontro dei giorni scorsi (doveva essere riservato) e dei giorni successivi. Ora Italiano può liberarsi dal Bologna, ma la virata – a prescindere – su Allegri è stata netta. Presto tireremo le somme”.

13.05 Esclusiva Pedullà: Napoli, ADL indispettito dallo stand-by Italiano-Bologna (oggi incontro). Aspetterà ancora, non per troppo, ma poco fa contatto concreto con Allegri e il suo entourage.

12.40 Idea Henrik Meister per il Parma qualora dovesse partire, nel corso dell’estate, Mateo Pellegrino. Lo riporta Gianluigi Longari. Meister in questa stagione ha giocato in Serie A con la maglia del Pisa.

10:20 Barcellona, ora l’arrivo di Anthony Gordon. L’esterno offensivo inglese arriverà in blaugrana dal Newcastle per circa 80 milioni di euro e una percentuale sulla eventuale futura rivendita.

10:00 Accordo tra il Monaco e Filipe Luis: il tecnico brasiliano ex Flamengo è pronto a prendere il posto di Sebastien Pocognoli, che lascerà il club del Principato al termine di questa stagione.

9:00 Mason Greenwood è il grande sogno della Roma per il mercato 2026. Sul giocatore inglese del Marsiglia non ci sarebbe solo la Roma, ma anche il Tottenham. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà è lui il primo obiettivo. Mentre in seconda fila c’è Crysencio Summerville. I giallorossi faranno due grandi investimenti sugli esterni, lì saranno concentrati gli sforzi.

8:30 In casa Juventus, continua la spaccatura tra la visione di Luciano Spalletti e quella di Damien Comolli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo motivo di divisione sarebbe sul futuro di Douglas Luiz. Il tecnico italiano vorrebbe approfittare del rientro a Torino del brasiliano per provare a rilanciarlo. Per l’amministratore delegato, invece, il giocatore ex Aston Villa è un’ottima occasione di incasso per il prossimo mercato

8:00 Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Marco Palestra è un grande obiettivo per l’Inter in vista di quest’estate. I nerazzurri vogliono provare fino in fondo a giocarsi le carte per l’esterno di proprietà dell’Atalanta. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche la concorrenza molto pericolosa del Manchester City.