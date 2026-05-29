Calciomercato LIVE – le trattative del 29 maggio: Al Ittihad, occhi su Klopp. Bologna, avanza Tedesco

In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 29 maggio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti odierni

11.10 Fiorentina, l’agente di Solomon fa chiarezza alla stampa Israeliana: “Quello di Manor non era un post di addio, ha solo detto che ha concluso questa stagione alla Fiorentina, nessuno ha detto che andrà via. Ancora però non sappiamo niente sul futuro“.

11.00 Per la panchina l’Hellas Verona ha pensato a D’Aversa, in uscita dal Torino. Fino ad ora però nessun riscontro. Al momento Gilardino nome forte per la panchina degli Scaligeri. Così il nostro Alfredo Pedullà.

Esclusiva: #DAversa in uscita dal #Torino, ci ha pensato il #Verona ma fin qui senza riscontri. #Gilardino nome forte per l’Hellas — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 29, 2026

10.30 Panchina Bologna, avanza l’opzione Domenico Tedesco per il post-Vincenzo Italiano.

Panchina #Bologna: avanza #Tedesco, uno dei pochissimi nomi in lista addirittura da marzo, come anticipato da @Luca_Cilli https://t.co/V3BoBBs40t — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 29, 2026

8.30 Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, l’Al Ittihad dopo essersi separato da Sergio Conceicao sarebbe ora interessato a Jurgen Klopp. Il club saudita vuole convincere l’ex allenatore del Liverpool.

‼️ Al Ittihad ha intenzione di provare a convincere anche Jurgen Klopp a raggiungere la lega saudita @JK4 https://t.co/ng3NMnQe3T — Gianluigi Longari (@Glongari) May 28, 2026

8.20 Il divario si è ridotto, ma tra l’Inter e il Liverpool rimane ancora una certa distanza nella corsa a Curtis Jones. I nerazzurri hanno avviato le trattative con i rappresentanti del calciatore subito dopo la finestra di mercato di gennaio, quando non è stato possibile portarlo a Milano a causa della volontà dei Reds. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

‼️ Si è assottigliata, ma resta ancora distanza tra l’Inter e il Liverpool nella corsa a Curtis Jones. I nerazzurri hanno allacciato i dialoghi con gli agenti del cc subito dopo la sessione di gennaio, ⬇️ quando fu impossibile portarlo a Milano per volontà dei Reds. 🚨 Previsti… https://t.co/XdOKBdNPjq — Gianluigi Longari (@Glongari) May 29, 2026