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Calciomercato LIVE – le trattative del 29 maggio: Al Ittihad, occhi su Klopp. Bologna, avanza Tedesco

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In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 29 maggio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo. 

Jurgen Klopp, allenatore tedesco
Jurgen Klopp, allenatore tedesco

 

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti odierni

11.10 Fiorentina, l’agente di Solomon fa chiarezza alla stampa Israeliana: “Quello di Manor non era un post di addio, ha solo detto che ha concluso questa stagione alla Fiorentina, nessuno ha detto che andrà via. Ancora però non sappiamo niente sul futuro“.

11.00 Per la panchina l’Hellas Verona ha pensato a D’Aversa, in uscita dal Torino. Fino ad ora però nessun riscontro. Al momento Gilardino nome forte per la panchina degli Scaligeri. Così il nostro Alfredo Pedullà.

 

10.30 Panchina Bologna, avanza l’opzione Domenico Tedesco per il post-Vincenzo Italiano.

 

8.30 Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Gianluigi Longari, l’Al Ittihad dopo essersi separato da Sergio Conceicao sarebbe ora interessato a Jurgen Klopp. Il club saudita vuole convincere l’ex allenatore del Liverpool.

8.20 Il divario si è ridotto, ma tra l’Inter e il Liverpool rimane ancora una certa distanza nella corsa a Curtis Jones. I nerazzurri hanno avviato le trattative con i rappresentanti del calciatore subito dopo la finestra di mercato di gennaio, quando non è stato possibile portarlo a Milano a causa della volontà dei Reds. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

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