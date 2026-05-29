Villeneuve spaventa Antonelli: “Può essere pericoloso”

Kimi Antonelli sta vivendo il momento che ogni pilota sogna. Vince, convince, guida una Mercedes che sembra cucita addosso alle sue caratteristiche e soprattutto sta gestendo il Mondiale da protagonista assoluto nonostante abbia soltanto diciannove anni.

Quattro vittorie consecutive. Un vantaggio pesante su George Russell. E una sensazione sempre più diffusa nel paddock: quella di trovarsi davanti a un talento destinato a segnare un’epoca. Proprio per questo le parole di Jacques Villeneuve hanno fatto rumore.

Non perché l’ex campione del mondo abbia messo in discussione il valore del pilota italiano. Anzi. Il punto è un altro. Secondo lui il momento più difficile per Antonelli potrebbe iniziare proprio adesso.

Villeneuve mette in guardia Antonelli

Villeneuve ha spiegato il suo pensiero in maniera molto diretta. Senza troppi giri di parole. “Deve mantenere la calma, non lasciarsi trasportare troppo dall’entusiasmo che prova”, ha detto parlando del giovane pilota Mercedes.

Poi è arrivato il passaggio che ha attirato maggiormente l’attenzione: “È una cosa molto pericolosa. Quando pensi di essere intoccabile, è allora che commetti errori”. Ed è probabilmente qui il cuore del discorso.

Perché quando un pilota entra in una fase in cui tutto funziona, il rischio è perdere lucidità senza nemmeno accorgersene. Le vittorie diventano normali. Gli errori sembrano lontani. E la fiducia può trasformarsi lentamente in eccesso di sicurezza.

Villeneuve ha fatto anche riferimento a George Russell e a quanto possa cambiare rapidamente una stagione. “Magari ti ritrovi con un ritiro, perdi 25 punti e all’improvviso inizi a dubitare di te stesso”, ha spiegato il canadese. È un aspetto che in Formula 1 pesa tantissimo.

Perché oggi Antonelli sta vincendo quasi tutto. Però il campionato è lungo e basta un weekend storto per cambiare completamente l’equilibrio mentale di una stagione. Russell continua a inseguire e conosce molto meglio certe pressioni rispetto al compagno di squadra.

La riflessione più interessante di Villeneuve riguarda però il futuro. “In questo momento guida al limite in ogni giro. Le cose vanno bene, tutto va per il verso giusto. Non sarà sempre così”.

Una frase che racconta bene la Formula 1. Perché il valore di un pilota non si misura soltanto quando domina. Si misura soprattutto quando qualcosa si rompe. Quando arriva una gara sbagliata, un problema tecnico, una qualifica storta o una serie di risultati negativi.

Antonelli finora ha mostrato velocità, freddezza e una maturità impressionante per la sua età. Però il Mondiale spesso cambia faccia proprio quando tutti iniziano a pensare che sia già deciso.

Ed è esattamente il punto che Villeneuve ha voluto mettere sul tavolo. Non un attacco. Piuttosto un avvertimento. Forse anche un consiglio da uno che certe montagne russe le ha vissute in prima persona.