Nico Paz, quale sarà il suo futuro? Ludi: “Speriamo in un’ipotesi”

Carlalberto Ludi, direttore sportivo dei lariani, nell’intervista rilasciata a La Provincia di Como sul mercato dei lariani e sul futuro.

Carlalberto Ludi, direttore sportivo dei lariani, nell’intervista rilasciata a La Provincia di Como sul mercato dei lariani e sul futuro. Centrale anche il futuro di Nico Paz.

Como, le parole di Ludi su Nico Paz

Le sue parole, riportate in un estratto da Alfredo Pedullà sul proprio sito: “Che mercato faremo? In linea con la mentalità di questa società. Ci siamo già riuniti, e non è cambiato nulla nella mentalità: mercato per migliorare. Se chiedete a Cesc, lui vuole vincere tutte le partite. Nessuno pensi che ci sarà qualche partita che prenderemo sotto gamba. Dalla Coppa Italia in poi, anzi dalla Como Cup in poi…”.

Poi le parole su Nico Paz: “Dunque vedremo. Potremmo ricevere una Pec che ci informa della volontà di riscattare il giocatore, oppure un incontro per valutare il da farsi, come lo scorso anno. Noi speriamo nella seconda ipotesi. Se la Champions può cambiare lo scenario? Finché chiedete a me, io posso dirvi quello che penso io. Dovreste chiedere al Real. Io penso che se il Real avesse l’intenzione di lasciare il ragazzo qui, in un posto dove si trova benissimo, e con la possibilità di fare la Champions, beh avrebbe uno scenario interessante. Ma dipende da cosa pensano. La Champions potrebbe teoricamente arricchire i motivi per lasciarlo qui un anno, ma le variabili sono tante, a partire dal nuovo allenatore ancora non ufficializzato”.