Ducati trema, ritiro Marquez: la MotoGP può perdere il suo campione

L’universo del motomondiale si stringe attorno alla figura iconica di Marc Marquez, un fuoriclasse capace di mettere in bacheca ben 9 titoli iridati complessivi, di cui 6 conquistati nella classe regina della MotoGP. Il campione di Cervera sta affrontando l’ennesimo capitolo di un calvario clinico impressionante, segnato recentemente dalla frattura del 5º metatarso del piede destro rimediata a Le Mans e da un delicato intervento chirurgico per liberare il nervo radiale della spalla destra.

Questo stop forzato ha pesantemente condizionato la sua stagione, allontanandolo dai vertici di una classifica generale che attualmente propone gerarchie del tutto inedite e sorprendenti. Al comando del plotone iridato svetta infatti l’Aprilia di Marco Bezzecchi, autore di un avvio di campionato strabiliante per costanza e velocità pura. Il pilota riminese “condivide” la vetta del mondiale con lo spagnolo Jorge Martin – dietro di pochi punti – dando vita a un duello rusticano che sta infiammando gli appassionati delle due ruote.

Subito alle spalle della coppia di testa si sta inserendo con prepotenza Fabio Di Giannantonio, portacolori del team VR46 Racing Team, autore di prestazioni solide e costantemente da podio. In questo scenario estremamente competitivo, il ritorno del fuoriclasse spagnolo sul tracciato del Mugello genera una palpabile e diffusa apprensione all’interno di tutto il paddock del motomondiale.

Grosso rischio Marquez: rientro affrettato secondo Borgo Panigale

Le preoccupazioni maggiori albergano comprensibilmente all’interno del box della Ducati, dove i vertici della casa di Borgo Panigale vivono ore di autentica vigilia elettrica. La dirigenza sportiva teme che il pilota iberico stia forzando in modo eccessivo i tempi di recupero biologico pur di non perdere ulteriore terreno in campionato.

Su un tracciato spietato e velocissimo come quello toscano, le sollecitazioni fisiche sulla spalla operata raggiungono picchi critici, riducendo a zero il margine di errore concesso all’atleta. Negli ambienti interni della scuderia si fa strada il pesante sospetto che Marquez si stia giocando una fiche definitiva per il prosieguo della propria attività agonistica.

Un eventuale nuovo impatto ad alte velocità potrebbe infatti compromettere in modo definitivo i progressi neurologici ottenuti con l’ultimo intervento alla spalla, quindi sancire il ritiro definitivo dello spagnolo. La Ducati avrebbe preferito una condotta improntata alla massima prudenza, suggerendo un ulteriore weekend di riposo terapeutico per stabilizzare i traumi. La determinazione feroce del pilota ha però rimescolato i piani, costringendo la scuderia a convivere con un dualismo logorante tra il desiderio di riscatto e il terrore di un epilogo sportivo drastico.