Il Monza torna in Serie A: il Catanzaro vince ma non basta

Il Catanzaro sfiora l’impresa nella finale playoff di ritorno, ma il Monza difende il vantaggio dell’andata e conquista la Serie A. Decisivi il 2-0 ottenuto in Calabria e il miglior piazzamento in classifica per i brianzoli di Paolo Bianco.

Il Catanzaro sfiora una rimonta clamorosa contro il Monza, ma il successo ottenuto al ritorno non basta per ribaltare l’esito del doppio confronto della finale playoff. Dopo il netto 2-0 conquistato dai brianzoli all’andata in Calabria e il miglior piazzamento ottenuto in campionato, la squadra lombarda riesce comunque a strappare la qualificazione nonostante una serata di grande sofferenza.

Il Monza torna quindi in Serie A dopo un solo anno di purgatorio. E lo fa ancora una volta passando dai playoff, vincendo una soffertissima finale. La squadra di Paolo Bianco al termine di quasi 100 minuti di battaglia limita i danni e conquista la promozione.

La gara

Il Monza parte con personalità e prova subito a gestire il vantaggio accumulato nella prima sfida. Cutrone crea le prime occasioni pericolose, ma Pigliacelli risponde presente e mantiene il risultato in equilibrio. Con il passare dei minuti, però, il Catanzaro cresce e prende in mano la partita, spinto dalla voglia di tentare un’impresa che sembrava impossibile dopo il ko dell’andata.

Le occasioni aumentano e Thiam diventa protagonista con diversi interventi decisivi su Iemmello e Liberali. Proprio nel momento migliore dei calabresi arriva il meritato vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Fellipe Jack svetta più in alto di tutti e firma l’1-0 con un colpo di testa preciso.

Il Monza accusa il colpo ma riesce comunque a restare in partita, sfiorando il pareggio con Pessina prima dell’intervallo. Nella ripresa il Catanzaro continua ad attaccare con intensità e coraggio, creando numerose opportunità. Il raddoppio arriva nel finale grazie all’incornata vincente di Frosinini su cross di Favasuli, facendo sognare i tifosi giallorossi.

La rimonta, però, resta incompleta. Il Monza, forte del doppio vantaggio maturato all’andata e della migliore posizione in classifica, resiste e conquista comunque la promozione in Serie A, al termine di una sfida sofferta.