Dissing pazzesco tra Barcellona e Atletico Madrid dopo la notizia del tentativo, da parte blaugrana, di acquistare Alvarez.

Julian Alvarez vorrebbe giocare per il Barcellona? In molti s’interrogano sul futuro del classe 2000 e, dopo le voci provenienti dalla Spagna di un’offerta di 100 milioni rifiutata dall’Atletico, si è acceso un vero e proprio scontro social tra le due formazioni. L’tleti insiste che il giocatore non è in vendita, negando di aver ricevuto un’offerta da Barcellona.

Gli sfottò social dell’Atletico

L’Atlético de Madrid ha pubblicato un photoshop di Lamine Yamal che indossa una maglia dei colchoneros, dicendo in modo scherzoso al Barcellona di aver fatto la seguente offerta: “4 biglietti per il concerto di Bad Bunny di domani, un abbonamento annuale ad ABC e una busta di semi di girasole. Attendiamo con impazienza la risposta per preparare l”annuncio‘”.

Non è finita qui perché gli sfottò social sono continuati. L’Atletico ha scritto: “Ci siamo. Per questa seconda offerta abbiamo avuto un problema. Ci sono finiti i biglietti per il concerto di domani e miglioriamo la proposta precedente per acquistare Pedri. Eper completare il tris ci siamo montati la testa con l’acquisto di Raphinha. L’Atletico scrive ironizzando: “Il giocatore arriva in prestito per una stagione in cambio di Ford e Smith”.

La nota dell’Atletico

Di seguito il duro comunicato dell’Atletico: “Negli ultimi mesi stiamo subendo una campagna di molestie e attacchi contro uno dei nostro giocatori. Filtri interessati, fake news, continue mancanze di rispetto. A noi non verrebbe in mente di avere a libro paga il vicepresidente degli arbitri o di ricorrere a favori politici per iscrivere i giocatori. RISPETTO E VALORI”.