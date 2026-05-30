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LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

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In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 30 maggio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo. 

Ibrahimovic e il nuovo Milan: tra mercato e Allegri (Screen YouTube)

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti odierni

00.05 Pedullà: “L’Avellino presto ufficializzerà Alessandro Nesta, ma questa non è più una notizia. Il club irpino vuole fare un mercato ambizioso, puntando anche su giovani di qualità. Un obiettivo concreto è Giacomo Faticanti, centrocampista classe 2004 convocato dalla Nazionale, qualità importanti e che tornerà al Lecce dal prestito con la Juventus Next Gen. Il sogno è Eddy Kouadio, difensore centrale classe 2006 che può giocare anche da terzino fresco campione d’Italia Primavera con la Fiorentina. In lista ci sono due terzini destri: stiamo parlando di Emanuele Lulli classe 2007 della Roma e di Ali Dembelé, classe 2004 che tornerà al Torino dopo il proficuo prestito di Mantova”.

LE NEWS DI IERI

23:45 Napoli, Massimiliano Allegri è tornato in serata a Milano per firmare la risoluzione del contratto con il Milan. Dopodiché sarà libero di firmare il nuovo accordo che lo legherà agli azzurri.

23:10 Roma, tentativo per Greenwood. I giallorossi proveranno a piazzare il colpo, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullàma l’operazione è complicata soprattutto per via della tanta concorrenza che c’è per l’attaccante dell’OM. Soulè non è incedibile, mentre su Scamacca nessuna conferma di un vero tentativo.

21:30 Ufficiale il passaggio di Anthony Gordon dal Newcastle al Barcellona. Operazione da 80 milioni di euro.

20:30 L’Atletico Madrid smentisce le notizie sul passaggio di Julian Alvarez al Barcellona. I Colchoneros prendono in giro le notizie e diramano un durissimo comunicato sulla situazione. L’articolo.

17.10 La Roma ha ufficialmente annunciato il divorzio consensuale da Frederic Massara.

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