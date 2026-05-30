LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata

In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 30 maggio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti odierni

00.05 Pedullà: “L’Avellino presto ufficializzerà Alessandro Nesta, ma questa non è più una notizia. Il club irpino vuole fare un mercato ambizioso, puntando anche su giovani di qualità. Un obiettivo concreto è Giacomo Faticanti, centrocampista classe 2004 convocato dalla Nazionale, qualità importanti e che tornerà al Lecce dal prestito con la Juventus Next Gen. Il sogno è Eddy Kouadio, difensore centrale classe 2006 che può giocare anche da terzino fresco campione d’Italia Primavera con la Fiorentina. In lista ci sono due terzini destri: stiamo parlando di Emanuele Lulli classe 2007 della Roma e di Ali Dembelé, classe 2004 che tornerà al Torino dopo il proficuo prestito di Mantova”.

LE NEWS DI IERI

23:45 Napoli, Massimiliano Allegri è tornato in serata a Milano per firmare la risoluzione del contratto con il Milan. Dopodiché sarà libero di firmare il nuovo accordo che lo legherà agli azzurri.