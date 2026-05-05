LIVE – Inchiesta arbitri, nuovi aggiornamenti: il pm ascolterà Schenone e Butti

Sono giorni delicati per il mondo del calcio italiano. Le notizie dell’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri non possono lasciare indifferenti appassionati e tifosi. Segui su SPORTITALIA gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta con un live testuale che vi spiega approfonditamente ogni passaggio.
Gli aggiornamenti
11:50 Secondo quanto riportato da Repubblica in mattinata, il PM Maurizio Ascione ascolterà nuovi testimoni sull’inchiesta che riguarda il mondo arbitrale e la presunta frode sportiva. Il quotidiano riporta che il pubblico ministero avrebbe deciso di convocare tra gli altri l’”Head of Competitions and Operations” della Lega Serie A, Andrea Butti. Prevista, inoltre, l’audizione del Club Referee Manager dell’Inter Giorgio Schenone, secondo l’ipotesi investigativa quest’ultimo potrebbe essere collegato a un presunto tentativo di condizionamento da parte del club.