Inter, Zanetti celebra lo Scudetto e Chivu: “Sfogo Thuram? Ora obiettivo Coppa Italia”

L’eco del trionfo tricolore dell’Inter non si placa e vede ancora una volta protagonista Javier Zanetti. Il vicepresidente nerazzurro, parlando ai microfoni di Sportitalia, ha voluto tributare un ringraziamento speciale a Cristian Chivu per il contributo offerto alla causa interista.

Javier Zanetti ha messo in risalto come l’impronta dell’ex difensore sia stata fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo: “Non so se lo Scudetto sia stato inaspettato, di sicuro è stato voluto, grazie alla grande cultura del lavoro che Chivu ha trasmesso. È uno di famiglia, conosce i nostri valori e cosa significa l’Inter“. Secondo il dirigente, la chiave della vittoria risiede nel legame di fiducia che si è instaurato tra il tecnico e i suoi giocatori, un binomio che ha fatto la differenza durante tutta la stagione.

Inter: tra ambizione e futuro, le parole di Zanetti

Ripensando al duro sfogo avuto da Chivu durante il Mondiale per Club, quando l’allenatore sottolineò l’importanza di affrontare le avversità, Zanetti ha confermato quella visione ai microfoni di Sportitalia: “Le difficoltà fanno crescere. Sono i momenti in cui reagisci e diventi più forte. Chivu ha costruito su questo una base solida”, ha ribadito lo storico capitano.

Lo sguardo della dirigenza è già proiettato in avanti. L’obiettivo è mantenere l’Inter ai vertici del calcio nazionale e internazionale, restando fedeli all’identità del club: “Vogliamo un’Inter sempre ambiziosa, che rispecchi i nostri valori. Ci sono tutti i presupposti per continuare a crescere e puntare a nuovi trofei”.

Javier Zanetti letteralmente on fire in Piazza Duomo: l’ex capitano nerazzurro capopopolo assoluto nei festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto 🔥🏆#inter #scudetto #zanetti pic.twitter.com/nd9LAmopcK — Rompipallone.it (@Rompipallone_) May 4, 2026

Un commento sullo sfogo di Thuram

In merito alle recenti osservazioni di Marcus Thuram, che aveva lamentato un clima di ostilità esterna nei confronti della squadra, Zanetti ha predicato calma e pragmatismo: “Si sente di tutto, ma la cosa importante è restare concentrati su ciò che facciamo. Con questa mentalità abbiamo vinto il campionato e ora pensiamo alla Coppa Italia. Vogliamo continuare su questa strada”.