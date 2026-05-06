Europa League e Conference League, domani si decidono le finaliste

Il penultimo atto è arrivato. E’ ora di definire le finaliste di Europa League e Conference League, 2025/2026. Aston Villa, Nottingham Forest, Friburgo, Sporting Braga, Crystal Palace, Shakhtar, Strasburgo e Rayo Vallecano si giocano la finale.

Domani in campo Aston Villa, Nottingham Forest, Friburgo, Sporting Braga, Crystal Palace, Shakhtar, Strasburgo e Rayo Vallecano, in palio l’accesso alle finali di Europa League e Conference League. In scena il derby inglese tra Aston Villa e Nottingham Forest e la gara tra Friburgo e Sporting Braga. Per entrambe le formazioni impegnate in casa ci sarà da recuperare lo svantaggio dell’andata. L’Aston Villa, assoluta favorita ha perso 1-0 contro il Nottingham Forest. Il Friburgo invece è caduto 2-1 contro lo Sporting Braga. Il Crystal Palace dovrà invece gestire il successo esterno 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk mentre lo Strasburgo proverà a rimontare il ko 1-0 dell’andata in Spagna con il Rayo Vallecano.

Europa League, le semifinali di ritorno

Dopo il successo dell’andata, firmato Chris Wood, il Nottingham Forest vorrà mantenere il vantaggio, nella difficile trasferta contro l’Aston Villa in un derby inglese che probabilmente regalerà la vera favorita per la finale di Istanbul con Unai Emery che carica così i suoi.

Così Unai Emery: “Sono emozionato, al 100%. Sono davvero, davvero motivato. Quando sono arrivato qui tre anni e mezzo fa, giocare una semifinale di Europa League era un sogno. E all’inizio della stagione, dopo cinque partite di Premier League, prima di iniziare a giocare in Europa League, ero preoccupato per come avremmo concluso la stagione quest’anno. E finire la stagione come stiamo facendo ora in campionato e in semifinale, giocando la partita di ritorno qui in casa contro il Nottingham Forest, è davvero qualcosa di fantastico“.

Dall’altro lato del tabellone saranno Friburgo e Sporting Braga a giocarsi l’altro posto in finale. Con i portoghesi avanti 1-2 nel punteggio. E i tedeschi che vorranno sfruttare l’aria di casa per ribaltare il punteggio.

Si decide anche la finale di Conference

In Conference League invece, sembra già definita la prima finalista con il Crystal Palace che si è imposto 1-3 contro lo Shakhtar e in casa dovrà solo gestire il vantaggio. Dall’altra parte invece lo Strasburgo cerca il ribaltone già riuscito ai quarti contro il Mainz con il Rayo Vallecano che in Francia e dopo l’1-0 dell’andata vorrà centrare una storica finale…