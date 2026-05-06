Dal Portogallo – Il Benfica mette nel mirino De Vrij: i dettagli

Stefan de Vrij dovrebbe lasciare l’Inter al termine della stagione. Il difensore olandese potrebbe trasferirsi in Portogallo.

Titoli di coda all’orizzonte per Stefan De Vrij e l’Inter. Dopo 7 anni in nerazzurro, il centrale olandese è finito nel mirino del Benfica e l’addio a parametro zero a giugno 2026 è un’ipotesi più che concreta. Secondo quanto rivelato da A Bola, le Aguias hanno avviato i contatti con il classe 1992. Il rinnovo con l’Inter è in stallo da mesi, visto che l’Inter avrebbe proposto un ingaggio al ribasso rispetto ai 3,5 mln attuali.

Il Benfica ci crede

L’olandese – con un passato alla Lazio – all’Inter dal 2018, dovrebbe chiudere i rapporti con i nerazzurri alla naturale scadenza del contratto e salutare Milano. Il Benfica cerca un leader per la difesa e l’alternativa a De Vrij sarebbe il brasiliano Viery del Gremio, anche se servirebbero 20 milioni.

De Vrij, invece, arriverebbe a zero e, stando ai colleghi di A Bola, avrebbe anche espresso un gradimento di massima per il trasferimento al Da Luz. Peso specifico anche il futuro di Otamendi: il capitano argentino è in scadenza e deciderà solo a fine stagione. Se dovesse partire, De Vrij diventerebbe la prima scelta. Non c’è solo il Benfica sull’olandese: anche l’Olympiakos ha fatto dei sondaggi, così come club turchi e sauditi.