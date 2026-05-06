ESCLUSIVA SI Cagliari, via Angelozzi in estate: c’è un candidato in pole

C’è aria di separazione tra il Cagliari e il suo direttore sportivo, Guido Angelozzi. I rossoblu guarda noavanti e si prepara a pianificare la prossima stagione, tra riflessioni tecniche e interrogativi sul piano societario.

Sembrava una scommessa, ma Fabio Pisacane si sta conquistando la permanenza sulla panchina del Cagliari. Quello che potrebbe cambiare risiede nelle stanze dei bottoni: in uno scenario di plausibile cambiamento, si inserisce la situazione del direttore sportivo Angelozzi, il cui futuro appare tutt’altro che definito. Anzi, secondo quanto raccolto da SPORTITALIA si viaggia verso la separazione tra le due parti.

Polito in pole

Per la sua sostituzione uno dei dirigenti apprezzati al momento dal club è Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro che in B sta facendo ottime cose. Vulcano di idee e fiume di parole, Polito è uno che non si nasconde mai e ha grande carisma nell’analisi delle situazioni di campo. La sua carriera da direttore sportivo è iniziata nel 2017 alla Juve Stabia, poi è proseguita per un anno all’Ascoli. L’esplosione è avvenuta in cattedra al Bari, quando i galletti arrivarono terzi e ai palyoff nel 2023, con la promozione sfumata proprio all’ultimo.

Da giugno 2024 è ds del Catanzaro, club con il quale aveva firmato un contratto di 2 anni con opzione per il terzo. E magari il successivo step potrebbe essere proprio tra le stanze del Cagliari.

Il Catanzaro punta Lovisa?

Contestualmente il Catanzaro ha come prima scelta per la sostituzione di Polito, Lovisa della Juve Stabia. Due profili giovani ma già molto competenti che in cadetteria stanno già dimostrando di avere un livello elevato.