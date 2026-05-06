E’ tutto pronto all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, questa sera teatro della sfida tra Bayern Monaco e Psg, seconda semifinale di Champions League. Luis Enrique e Kompany si giocano l’ultimo posto disponibile per la notte ungherese del 30 maggio, a Budapest.

Si riparte dal rocambolesco 5-4 dell’andata, con il Parc des Princes che ha ospitato uno spettacolo calcistico, partita che non soltanto è entrata negli annali ma che si candida già ad essere la partita dell’anno. In attesa del Mondiale.

La sfida promette decisamente scintille, così come è accaduto all’andata. Due fortezze del calcio europeo che hanno espresso le loro migliori manovre, con interpreti d’eccellenza. Come direttore di gara la Uefa ha designato il portoghese Joao Pinheiro. E’ out Alphonso Davies a causa dell’infortunio rimediato nell’ultimo weekend di Bundesliga. Per il resto titolarissimi in campo in entrambe le formazioni.

Gli aggiornamenti live di Bayern Monaco – Psg

9′: Cartellino giallo per Nuno Mendes dopo un intervento scomposto su Olise. Il terzino era in netto ritardo sul piede dell’avversario. Primo guizzo di grande classe per l’esterno franco-britannico.

6′: Varco per Laimer sulla sinistra, ma il terzino del Bayern perde l’attimo per crossare in mezzo, chiuso puntualmente da Nuno Mendes. Tra l’altro gli uomini di Luis Enrique hanno colpito proprio dalla parte di Laimer.

4′: Rete del Paris Saint Germain! Subito in rete gli ospiti con il pallone d’oro! Ousmane Dembelè sblocca dopo meno di 5′ il match di Monaco! Ripartenza micidiale dei francesi con l’1-2 chiuso da Fabian Ruiz su Kvara che si invola in solitaria, dà un’occhiata in mezzo fino all’ultimo e poi serve preciso in mezzo Dembelè che la scaraventa sotto la traversa, a Neuer battuto. Inizio incredibile di partita e adesso il Bayern deve recuperare due reti per pareggiare il computo totale di reti.

3′: Subito aggressivo il Paris con Kvara che attacca in fase di possesso Upamecano e Neuer.

1′: Fischia Pinheiro! E’ cominciata la seconda semifinale di Champions League! Primo pallone per i bavaresi.

Com’era finita l’andata di Psg – Bayern Monaco

Ricordiamo i marcatori. Nel primo tempo la sblocca il solito Harry Kane su rigore, rimontato poi da Kvaratskhelia prima e dal colpo di testa su angolo di Joao Neves poi, l’uomo che non t’aspetti sui piazzati. Pareggio di Michael Olise con una meravigliosa giocata nello stretto e il forte sinistro sul quale nulla poteva Safonov. Successivo vantaggio parigino allo scadere del primo tempo, con Dembelé su rigore.

Nella ripresa i campioni d’Europa in carica tentano di prendere momentaneamente il largo, con le doppiette di Kvaratskhelia e Dembelè.

Il match sembrava a quel punto indirizzato decisamente verso la Tour Eiffel, ma il Bayern non s’è dato per vinto, salito in cattedra coi suoi uomini chiave. Upamecano sul cross di Kimmich per il 5-3, prima di un’altra giocata da fantascienza ma questa volta di Luis Diaz: il colombiano aggancia in corsa quasi di tacco l’assist al bacio di Kane, finta ad eludere l’intervento di Marquinhos e secca rifinitura col destro. 5-4 finale che avrebbe potuto raccontare anche qualcosa in più vista la traversa sul finale di Mayulu e qualche altro guizzo dei tedeschi.

Bayern Monaco – Psg, le formazioni ufficiali

BAYERN MONACO (4-2-3): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise Musiala, Luis Diaz; Kane.

PARIS-SAINT GERMAIN (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.