Dopo lo spettacolare 5-4 dell’andata cresce l’attesa per la partita tra i tedeschi e i parigini. La formazione di Luis Enrique cerca il pass per la finale, ne parliamo con Planetwin365.news

Mercoledì sera all’Allianz Arena va in scena il ritorno della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, dopo il clamoroso 5-4 dell’andata a Parigi. Una sfida che ha già regalato una delle gare più spettacolari della storia recente della competizione, ma che lascia ancora in bilico la qualificazione alla finale.

Champions League: Bayern e PSG si giocano l’accesso in finale

Il Bayern è chiamato a ribaltare il risultato davanti al proprio pubblico, forte di un rendimento casalingo quasi impeccabile in Champions League: una sola sconfitta nelle ultime 29 gare europee all’Allianz Arena e una media realizzativa impressionante, con almeno tre gol segnati in otto delle ultime nove partite interne.

Dall’altra parte, il PSG è reduce dal pareggio in Ligue 1 contro il Lorient (2-2) dopo tre successi consecutivi ed è primo nel massimo campionato francese con 70 punti, a +6 dal Lens. I francesi puntano a diventare la prima squadra campione d’Europa in carica a raggiungere la finale di Champions dal biennio 2016/17 e 2017/18: fu il Real Madrid l’ultima squadra a riuscirci.

Manca il pareggio tra le due squadre

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, sono 17 i precedenti ufficiali tra le due squadre, che non hanno mai pareggiato: 9 vittorie e 25 gol per i tedeschi, 8 trionfi e 23 gol per i francesi. Il PSG ha vinto due volte negli ultimi tre confronti, ma il Bayern è riuscito a ottenere 4 successi di fila contro i parigini tra il 2021 e il 2024. Inoltre, le due squadre si sono affrontate anche in finale di Champions nel 2020: vittoria dei bavaresi per 1-0.

La qualificazione resta dunque apertissima: il Bayern dovrà spingere fin dai primi minuti per recuperare lo svantaggio, mentre il PSG cercherà di colpire in ripartenza e sfruttare ogni spazio lasciato dai padroni di casa.

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