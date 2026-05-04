Sinner non si ferma più: record a Madrid e quinto Masters 1000 di fila in bacheca

Dominio Sinner: un rullo compressore anche a Madrid, lezione di tennis a Zverev.

Jannik Sinner riscrive la storia del tennis con un successo schiacciante a Madrid, liquidando Alexander Zverev (6-1, 6-2) e collezionando la nona vittoria di fila contro il tedesco. Con questo titolo, l’azzurro eguaglia l’impresa di Nadal del 2013, vincendo quattro Masters 1000 consecutivi nello stesso anno (dopo i trionfi di Indian Wells, Miami e Montecarlo). Se si include Parigi Bercy 2025, i titoli di questa categoria vinti consecutivamente salgono a cinque: un record assoluto centrato a soli 24 anni. Ad oggi, Sinner ha conquistato ogni torneo Mille ad eccezione degli Internazionali d’Italia. Roma lo attende con un fervore mistico, sperando di celebrare un successo azzurro proprio nel cinquantesimo anniversario della storica vittoria di Panatta contro Vilas.

Jannik Sinner re di Madrid: quanto ha guadagnato nel 2026

Thank you all ❤️❤️🏆🙏🏻 pic.twitter.com/PKimhEGHBr — Jannik Sinner (@janniksin) May 3, 2026

Il 2026 di Sinner si conferma un anno d’oro non solo per il ranking, ma anche per le finanze. Dopo aver dominato il “Sunshine Double” (Indian Wells e Miami) e aver trionfato a Montecarlo, l’italiano ha incassato a Madrid un altro milione di euro abbondante. Questa incredibile striscia di successi lo pone saldamente in vetta alla classifica dei premi stagionali con circa 5,5 milioni di dollari (4,7 milioni di euro). In termini di carriera, Sinner tocca ora la mostruosa cifra di 63,5 milioni di dollari complessivi.

Le dichiarazioni del tennista altoatesino

The first man *EVER* to win five consecutive Masters 1000 titles: 🇫🇷 Paris

🇺🇸 Indian Wells

🇺🇸 Miami

🇲🇨 Monte Carlo

🇪🇸 Madrid@janniksin #MMOpen pic.twitter.com/sX9Y07eei5 — Tennis TV (@TennisTV) May 3, 2026



“Io ho cercato di partire bene, una bellissima vittoria. Sono soddisfatto del livello del mio tennis, vincere un altro titolo a questi livelli significa tanto per me. Dietro tutto questo c’è molto lavoro, molta dedizione, molto impegno. Sono molto contento di continuare a credere in me stesso, mettendo la giusta disciplina ogni giorno in ogni allenamento. Si parla sempre di me ma bisogna ricordare anche del grande team che ho alle spalle, bisogna parlare di noi. Grazie per spingermi, per credere in me, stiamo facendo qualcosa di incredibile. E grazie a tutti i tifosi italiani che hanno tifato da casa”.

🎾 Une douche pour Jannik Sinner offerte par Alexander Zverev 🤣🍾 Ambiance détendue après la finale à Madrid, entre respect et chambrage 😄 👉 Un moment fun à l’issue de ATP Madrid Open 🎾🔥 pic.twitter.com/0ZRKSP8g7v — AokBet (@Aok_Betting) May 4, 2026



E ancora: “Roma? Ora voglio godermi il momento. Penso che giocare in casa sia sempre qualcosa di molto speciale. Allo stesso tempo, ora voglio solo godermi questo momento. Non voglio pensare ai progetti futuri. Fisicamente sto bene. Ovviamente sono molto felice, ma ora è anche utile recuperare. Soprattutto mentalmente abbiamo dato molto. C’è sempre molta pressione, quindi, sì, vedremo”, ha concluso.