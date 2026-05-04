EPT Montecarlo 2026: Daher vince il 100k, a Torrisi la prima picca azzurra

Il day 4 del festival era già di quelli da segnare sul calendario, perché ieri si concludevano due tornei molto attesi come il PokerStars Open e il 100k High Roller for One Drop, in entrambi i casi con italiani in lizza per la vittoria. Ai nostri non è andata come sperato, ma l’Italia del poker esulta grazie a Illuminato Torrisi, che porta a casa la PS Open Cup! E ricordatevi che dalle 15 vi attende il live streaming dell’EPT con il day 1 del Super High Roller.

Giulio Astarita ci ha provato, ma ha chiuso al 12° posto per un premio da 21.720€. Parliamo ovviamente del PokerStars Open Main Event, torneo da 1.650€ che viveva ieri il suo epilogo, partendo con 17 qualificati all’ultimo giorno di ostilità. Al final table, emergevano infine i due giocatori più titolati e anche quelli maggiormente accreditati alla vigilia, ovvero l’olandese Joris Ruijs e il tedesco Leon Sturm. Alla fine è stato il giocatore “orange” a trionfare.

Dalle 15 è possibile seguire il live streaming.

Molto atteso era ieri il tavolo finale del One Drop High Roller, torneo da 100.000€ di buy-in con una finalità anche benefica, che si è rivelato essere il più affollato evento nella storia dell’European Poker Tour a questo livello di buy-in, con 76 iscritti. Come avrete letto ieri, avevamo due italiani al tavolo finale, Leonardo Drago ed Enrico Camosci. Purtroppo, però, ieri c’era un giocatore letteralmente inarrestabile: Albert Daher. Il libanese, veterano del circuito, era in una di quelle giornate speciali, con tante monster in mano e gli incroci quasi sempre dalla parte giusta.