LIVE dalle 20,45 Inter – Parma: Lautaro in panchina, ci sono Esposito e Sucic

San Siro si riempie, sono attese 75 mila persone per il posticipo della domenica sera tra Inter e Parma, che può consegnare il titolo ai nerazzurri. Chivu ha bisogno di un solo punto contro la sua ex squadra, che lo ha lanciato l’anno scorso tra i grandi, prima di fare da subito il grande passo con l’Inter. Il tecnico romeno, con tutta probabilità, vincerà il tricolore alla sua prima esperienza su una grande panchina, nella squadra con cui ha fatto la storia già in passato.

Il Parma di Cuesta, una volta ottenuta la salvezza, si gioca la gloria e il prestigio di poter rimandare di una settimana la festa dei nerazzurri, anche se difficile pensare in una sconfitta odierna di Thuram e compagni. Il francese dovrà attendere la ripresa per avere di nuovo al suo fianco Lautaro Martinez, tornato per la seconda volta dall’infortunio, che vuole essere al top soprattutto per la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro la Lazio.

Gli aggiornamenti live di Inter – Parma

Di seguito le formazioni ufficiali schierate da Chivu e Cuesta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino.