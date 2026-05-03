Roma, Gasperini: “Non è il momento di pensare al futuro. Sulla proprietà…”

Vigilia di campionato per la Roma, impegnata domani contro la Fiorentina. Andiamo a leggere insieme le parole del tecnico dei giallorossi, Gianpiero Gasperini.

Gasperini ha iniziato la conferenza facendo un punto della situazione sugli infortunati: “Koné è recuperato, Dybala aveva già recuperato la scorsa settimana e ha fatto uno spezzone in partita. In questi giorni è andata anche meglio, quindi sono disponibili entrambi per domani. La presenza di Corbin Friedkin è sicuramente un segnale: la proprietà comincia a muoversi non solo per il finale di campionato, che è la priorità adesso, ma anche in prospettiva futura”.

Tra presente e futuro

Non è ancora il momento di pensare a quello che sarà a partire dal mese di giugno, perché questo maggio può regalare diverse soddisfazioni alla Roma. Infatti Gasperini tiene tutti sul pezzo: “In questo momento ci sono due binari. Uno è quello della stagione, che è ancora viva e molto attiva. Domani giochiamo una partita molto importante contro la Fiorentina, una squadra che arriva da una striscia positiva, credo di sette risultati utili, e che si è tirata fuori da una situazione di classifica difficile. È una squadra di valore, che magari ha avuto delle difficoltà ma resta competitiva. Noi siamo assolutamente concentrati su questa gara, perché a quattro giornate dalla fine siamo ancora dentro. Dobbiamo anche guardare i risultati delle altre, ma la classifica la conosciamo tutti e l’attenzione deve restare su questo finale. Il comportamento della squadra è stato eccezionale fin dall’inizio e vogliamo continuare così nelle ultime quattro partite, che saranno tutte importanti, con anche il derby in mezzo. Poi è chiaro che si parlerà del futuro, ma questo non è il momento. Non per evitare il discorso, ma perché siamo ancora pienamente dentro la stagione. Quando sarà il momento, cercherò di essere il più chiaro possibile, anche nei confronti dei tifosi, che giustamente vogliono capire quali saranno i programmi”.

Le mosse della proprietà

La gara contro la Fiorentina è importante, ma è anche rilevante evidenziare la situazione a livello manageriale all’interno della società: “È chiaro che in queste settimane c’è stato uno sviluppo particolare e bisogna dare atto alla società che probabilmente ha accusato una grossa delusione che non si aspettava, dovendo poi prendere una strada diversa rispetto a quella immaginata inizialmente. Non credo però che le altre squadre abbiano già fatto tutto in questo momento. Anche chi parte un po’ dopo può comunque rientrare nei tempi. È chiaro che la proprietà dovrà avere il tempo e la chiarezza necessari per affrontare le scelte, ma ha anche le capacità e le possibilità per farlo nel modo migliore”.

Le parole sono state riprese dai colleghi di VoceGiallorossa.