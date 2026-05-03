LIVE – Inchiesta arbitri, gli aggiornamenti: “Inter infastidita”

Sono giorni delicati per il mondo del calcio italiano. Le notizie dell’inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri non possono lasciare indifferenti appassionati e tifosi. Segui su SPORTITALIA gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta con un live testuale che vi spiega approfonditamente ogni passaggio.

Gli aggiornamenti

13:15 “Paolo Bergamo, ex designatore, ha parlato così a La Nazione: “Se Rocchi è convinto della bontà del suo operato doveva finire il campionato da designatore difendendosi in tutte le sedi. Io nei mesi di Calciopoli avevo già dato le dimissioni, precisamente a fine 2005, perché Blatter mi affidò la selezione degli arbitri del Mondiale di Germania. Poi scoppiò un caso in cui gli accusati non si sono potuti difendere a livello sportivo”.

12:06 Ci sono almeno altri sei direttori di gara, o da poco tempo ex, che hanno voluto aggiungere la loro testimonianza sull’inchiesta arbitri in un esposto presentato alla Procura di Milano. Lo scrive oggi La Repubblica.

12:00 Secondo il Corriere dello Sport, “l’Inter rimane infastidita per essere stata tirata in ballo, senza che ci siano elementi diretti a suo carico (e nemmeno tesserati indagati), e allo stesso tempo si sente anche tranquilla perché Schenone rappresenta proprio la figura preposta al dialogo con gli arbitri, a fare da tramite per chiedere spiegazioni o maggiori chiarimenti sulle scelte prese in campo”.

11:30 “‘Loro non lo vogliono più vedere’, sarebbe questa l’intercettazione dell’aprile 2025 tra il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore del Var Andrea Gervasoni, su cui si basa parte dell’accusa di concorso in frode sportiva che il pm Maurizio Ascione ha contestato nell’invito a comparire a Rocchi“, si legge sulla Gazzetta dello Sport.

11:00 Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato così ieri in conferenza stampa dell’inchiesta sugli arbitri: “Non mi sono fatto nessuna idea, sono cose talmente delicate. Tutti parlano, ognuno dice la sua. Gli organi di competenza faranno e diranno. L’ultima giornata è stata molto positiva per gli arbitri, a livello psicologico non era facile per loro”.

10:30 Così l’ex designatore Gianluca Rocchi a Le Iene: “Lavoriamo in una maniera soltanto, per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto. Ve lo ripeto, io lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto. Maggiore chiarezza? Io l’ho sempre fatto, quindi non è che vi devo promettere quello che sto già facendo”.