Arezzo in Serie B, le ultime sul futuro del tecnico Bucchi

L’Arezzo è tornato in Serie B dopo una lunga attesa. La formazione toscana si proietta già verso la prossima stagione. Ma quale sarà il futuro del tecnico Cristian Bucchi?

Dopo il ko in Supercoppa contro il Vicenza, il tecnico degli amaranto ha parlato di questi ultimi impegni stagionali: “Ci stiamo rendendo conto adesso di ciò che abbiamo fatto in questa stagione. Ci spiace aver perso oggi ma la nostra testa non era solo sul Vicenza, era a tutti i dieci mesi che abbiamo vissuto. Sono stati duri, meravigliosi, intensi e la serie B è di tutta la città. Il presidente, il direttore, il mio staff, i ragazzi si meritano questo capolavoro. Gli attestati di stima della curva mi hanno commosso, credo che i tifosi mi abbiano apprezzato prima come uomo e poi come allenatore ed è impagabile”.

Il futuro di Bucchi

Le parole relative al futuro? Bucchi ha parlato così: “Li ringrazio, darò tutto me stesso per toglierci le soddisfazioni che la piazza merita. Se resto ad Arezzo? Sì, al di là del contratto fino al 2028 siamo affini sia con il presidente che con il ds. Abbiamo la volontà di non aspettare né di guardare altrove, c’è la possibilità di ripartire in team e con un gruppo forte. Esistono tutte le componenti perché l’entusiasmo di stasera non vada disperso”.

L’annuncio della permanenza permette alla proprietà di iniziare a programmare già da adesso la stagione in Serie B.