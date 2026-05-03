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Inter-Parma, l’ultimo ostacolo prima della festa nerazzurra: gli aggiornamenti sulle formazioni. Un ritorno per Chivu

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Arriva il weekend che può portare i primi verdetti in Serie A, a partire dalla vittoria dello scudetto: l’Inter è ormai ad un passo dall’arrivo.

Arriva il weekend che può portare i primi verdetti in Serie A, a partire dalla vittoria dello scudetto: l’Inter è ormai ad un passo dall’arrivo. Christian Chivu sfida il Parma e cerca il punto per far scattare la festa scudetto. I nerazzurri scenderanno in campo con il consueto 3-5-2, ecco le probabili formazioni delle due squadre.

Inter, Christian Chivu
Inter, Christian Chivu

Inter-Parma, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta

Ci siamo: i casi in cui può vincere lo scudetto (anche perdendo col Parma)

Arriva il weekend che può portare i primi verdetti in Serie A, a partire dalla vittoria dello scudetto: l’Inter è ormai ad un passo dall’arrivo.

Arriva il weekend che può portare i primi verdetti in Serie A, a partire dalla vittoria dello scudetto: l’Inter è ormai ad un passo dall’arrivo. Domenica sera è prevista la sfida contro il Parma, allo stadio San Siro. La squadra di Chivu però potrebbe laurearsi Campione d’Italia anche prima di scendere in campo.

Inter, Christian Chivu
Inter, Christian Chivu

I 3 casi

I nerazzurri di Cristian Chivu è ad un passo dalla vittoria del suo 21° scudetto. Domenica è prevista la sfida interna contro il Parma. I nerazzurri però potrebbero vincere il tricolore anche prima di scendere in campo.

Ecco i casi nei quali può vincere lo scudetto questo fine settimana:

  1. Se vince contro il Parma
  2. Se pareggia contro Parma, ma il Napoli non vince contro il Como
  3. Prima di giocare se il Napoli perdesse contro Como e il Milan non vincesse contro il Sassuolo
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