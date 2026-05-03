Inter-Parma, l’ultimo ostacolo prima della festa nerazzurra: gli aggiornamenti sulle formazioni. Un ritorno per Chivu

Arriva il weekend che può portare i primi verdetti in Serie A, a partire dalla vittoria dello scudetto: l’Inter è ormai ad un passo dall’arrivo.
Arriva il weekend che può portare i primi verdetti in Serie A, a partire dalla vittoria dello scudetto: l’Inter è ormai ad un passo dall’arrivo. Christian Chivu sfida il Parma e cerca il punto per far scattare la festa scudetto. I nerazzurri scenderanno in campo con il consueto 3-5-2, ecco le probabili formazioni delle due squadre.
Inter-Parma, le probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta
Ci siamo: i casi in cui può vincere lo scudetto (anche perdendo col Parma)
Arriva il weekend che può portare i primi verdetti in Serie A, a partire dalla vittoria dello scudetto: l’Inter è ormai ad un passo dall’arrivo.
Arriva il weekend che può portare i primi verdetti in Serie A, a partire dalla vittoria dello scudetto: l’Inter è ormai ad un passo dall’arrivo. Domenica sera è prevista la sfida contro il Parma, allo stadio San Siro. La squadra di Chivu però potrebbe laurearsi Campione d’Italia anche prima di scendere in campo.
I 3 casi
I nerazzurri di Cristian Chivu è ad un passo dalla vittoria del suo 21° scudetto. Domenica è prevista la sfida interna contro il Parma. I nerazzurri però potrebbero vincere il tricolore anche prima di scendere in campo.
Ecco i casi nei quali può vincere lo scudetto questo fine settimana:
- Se vince contro il Parma
- Se pareggia contro Parma, ma il Napoli non vince contro il Como
- Prima di giocare se il Napoli perdesse contro Como e il Milan non vincesse contro il Sassuolo