Roma, piace un calciatore del Verona: le ultime di Pedullà

Rafik Belghali piace alla Roma: la notizia era stata svelata da Alfredo Pedullà e ora ci sono nuove conferme a riguardo.

Rafik Belghali piace alla Roma: la notizia era stata svelata da Alfredo Pedullà e ora ci sono nuove conferme a riguardo. Ecco cosa è emerso nelle ultime ore e la posizione del club giallorosso sul calciatore in forza al Verona.

Roma, piace Belghali: le ultime di Pedullà

Così Alfredo Pedullà sul proprio sito: “Rafik Belghali piace alla Roma: ve lo abbiamo svelato già lo scorso dicembre. Sono arrivate conferme dal Belgio. Possiamo aggiungere, contrariamente a quanto emerso nel corso della giornata, che non ci sono stati contatti diretti tra i due club. In queste ore i giallorossi sono stati impegnati in altre vicende (vedi situazione Ranieri).

Il terzino destro algerino classe 2002 piace da mesi sia a Gasperini che a Massara (ma quest’ultimo è in forte discussione), c’era stato l’avallo tecnico e i rapporti con il Verona sono eccellenti, certificati dalla recente operazione Ghilardi. Vedremo i prossimi eventuali passi, per l’Hellas sarebbe una plusvalenza enorme. Ma ricordiamo anche quanto raccontato diversi mesi fa: Belghali è stato seguito sia dall’Inter (in caso di sviluppi legati al futuro di Dumfries) che dalla Juventus. E possono esserci altri club”.

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