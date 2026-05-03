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Un altro 0-0 in Serie A: reti bianche tra Bologna e Cagliari. Passo in avanti dei sardi verso la salvezza

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Non bastavano gli 0-0 di ieri? A quanto pare no perché termina a reti inviolate anche la sfida tra Bologna e Cagliari, lunch match domenicale.

Un punto importante per il Cagliari che, dopo il successo di lunedì scontro contro l’Atalanta, sale a quota 37 punti in classifica. Al Dall’Ara va in scena l’ennesima prova sottotono di un Bologna in netto calo e reduce dalle tre sconfitte consecutive con Aston Villa, Juventus e Roma. Alla fine il risultato maturato fa felice la formazione di Pisacane, che si avvicina alla salvezza.

Vincenzo Italiano, allenatore Bologna
Vincenzo Italiano, allenatore Bologna

Il racconto del match

Al 17′ la prima chance per il Cagliari: sponda di Esposito per Deiola e tiro che termina a lato di poco. La gara non vive di grossi sussulti e sembra esserci molto tatticismo. A inizio ripresa ci prova Moro, ma Caprile è bravo e attendo a rispondere. Al 66′ si affaccia in avanti la formazione di Vincenzo Italiano: cross di Miranda e colpo di testa a botta sicura di Lucumì che brucia sul tempo Dossena ma spedisce sul fondo.

Al minuto 80 grossa chance per i sardi: la respinta di Pessina permette a Folorunsho di raccogliere la sfera e mettere al centro per Ze Pedro che sbaglia clamorosamente mira quando aveva metà porta sguarnita. Nel finale i due allenatori provano a rimescolare le carte, con i cambi a fornire impulsi energetici non sufficienti a scardinare le rispettive difese.

Termina così 0-0 e il Cagliari fa un altro passettino in avanti per la salvezza a tre giornate dalla fine. I sardi dovranno sfidare Udinese, Torino e Milan.

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