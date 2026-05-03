Un altro 0-0 in Serie A: reti bianche tra Bologna e Cagliari. Passo in avanti dei sardi verso la salvezza

Non bastavano gli 0-0 di ieri? A quanto pare no perché termina a reti inviolate anche la sfida tra Bologna e Cagliari, lunch match domenicale.

Un punto importante per il Cagliari che, dopo il successo di lunedì scontro contro l’Atalanta, sale a quota 37 punti in classifica. Al Dall’Ara va in scena l’ennesima prova sottotono di un Bologna in netto calo e reduce dalle tre sconfitte consecutive con Aston Villa, Juventus e Roma. Alla fine il risultato maturato fa felice la formazione di Pisacane, che si avvicina alla salvezza.

Il racconto del match

Al 17′ la prima chance per il Cagliari: sponda di Esposito per Deiola e tiro che termina a lato di poco. La gara non vive di grossi sussulti e sembra esserci molto tatticismo. A inizio ripresa ci prova Moro, ma Caprile è bravo e attendo a rispondere. Al 66′ si affaccia in avanti la formazione di Vincenzo Italiano: cross di Miranda e colpo di testa a botta sicura di Lucumì che brucia sul tempo Dossena ma spedisce sul fondo.

Al minuto 80 grossa chance per i sardi: la respinta di Pessina permette a Folorunsho di raccogliere la sfera e mettere al centro per Ze Pedro che sbaglia clamorosamente mira quando aveva metà porta sguarnita. Nel finale i due allenatori provano a rimescolare le carte, con i cambi a fornire impulsi energetici non sufficienti a scardinare le rispettive difese.

Termina così 0-0 e il Cagliari fa un altro passettino in avanti per la salvezza a tre giornate dalla fine. I sardi dovranno sfidare Udinese, Torino e Milan.