Inter, Ausilio sul futuro di Bastoni: “Se qualcuno è interessato, conosce i numeri”

Il ds dell’Inter Piero Ausilio si è soffermato su diversi temi importanti tra cui il futuro di Alessandro Bastoni corteggiato da tempo dal Barcellona.

In occasione della prestigiosa cerimonia di consegna del premio Inside The Sport 2026, tenutasi nella storica cornice del Centro Tecnico Federale di Coverciano, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio si è concesso ai microfoni di Sportitalia.

L’uomo mercato del club nerazzurro, intercettato dai cronisti presenti all’evento, ha colto l’opportunità per fare il punto della situazione in casa Inter, commentando le strategie future della società e i temi caldi del calcio italiano davanti alle telecamere. Il dirigente ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, approfondendo le prospettive della squadra in vista della prossima stagione e analizzando il momento attuale del panorama sportivo nazionale tra cui il futuro di Alessandro Bastoni.

Inter, Ausilio sul futuro di Bastoni

“Bastoni ha un contratto con l’Inter e oggi non ci sono situazioni tali da far pensare a un Bastoni lontano dall’Inter. Barcellona? Non so cosa dicano in Spagna ma noi siamo contenti di cosa ha dato Bastoni all’Inter e siamo sicuri che darà ancora tanto. Se qualcuno è interessato a Bastoni, conosce i numeri di telefono e quindi deve fare questo, non deve parlare”.

Piero Ausilio: « Je ne sais pas ce qu’ils disent en Espagne, mais ceux qui s’intéressent à Alessandro Bastoni doivent nous appeler, pas parler. » pic.twitter.com/vZFFDl4LFb — Inter FR (@InterMilanFRA) April 20, 2026

Interesse per Palestra

“Un ottimo giocatore, profilo per tante squadre. Ma è di una società forte che ha una grande visione per i calciatori, di progetto, e sono sicuro che sarà importante intanto per l’Atalanta, poi vedremo cosa dirà il mercato su questo ragazzo di grande qualità”.

La scelta di Chivu

“Timore di aver sbagliato scelta? Sinceramente no, sapevamo che bisognava fare un percorso con un allenatore giovane ma in cui credevamo tantissimo. Serviva tempo e pazienza, anche nei confronti dell’ambiente, ma noi eravamo assolutamente convinti che il percorso sarebbe stato quello giusto e i risultati parlano per Chivu”.