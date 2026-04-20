Con tutta probabilità l’Inter dovrà fare a meno di Alessandro Bastoni anche in Coppa Italia. Chivu non avrà a disposizione il forte centrale italiano per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Como, con una San Siro tinta di nerazzurro che spingerà Thuram&Co nel conquistare la finalissima di maggio all’Olimpico.

Sul difensore azzurro è ancora forte l’interesse del Barcellona, appena eliminato ai quarti di Champions League per mano dell’Atletico Madrid: il reparto difensivo blaugrana necessita di un centrale di spessore da affiancare a Pau Cubarsì, e la dirigenza spagnola ha da diverse settimane messo nel mirino l’ex Atalanta come profilo preferito.

Inter, Bastoni ancora indisponibile

Per la verità, come ha dichiarato poi in alcune occasioni lo stesso Chivu, il suo centrale non ha più recuperato una forma fisica ottimale dopo lo scontro con Rabiot nel derby di ritorno contro il Milan. Una situazione di gioco che, nelle settimane successive, ha evidenziato alcuni problemi alla caviglia che gli hanno fatto saltare l’anticipo dell’ultimo turno di campionato, venerdì sera contro il Cagliari.

Un’assenza pesante che, però, non ha impattato sulla prestazione dei nerazzurri, vittoriosi per 3 reti a 0 e con lo scudetto sempre più vicino. Non ci sono aggiornamenti dopo le ultime sedute di lavoro, motivo per cui si accomoderà in tribuna spingendo i suoi verso la qualificazione.

Quando è previsto il rientro

Il difensore, se il programma di lavoro settimanale proseguirà secondo i piani dello staff tecnico dell’Inter, potrà rientrare nel match contro il Torino di domenica prossima.

Per altro la prima data possibile per conquistare il titolo di campioni d’Italia. Il tutto, però, dipendentemente dai risultati di Napoli e Milan, altrimenti i tifosi interisti dovranno attendere il weekend dopo, quando al Giuseppe Meazza arriverà il Parma.