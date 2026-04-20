Il retroscena di Akanji: “Avevo parlato col Milan, ma la scelta Inter ha funzionato”

Vigilia di impegno per l’Inter, che domani sera sfiderà il Como per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ha parlato il difensore Manuel Akanji,

Il difensore olandese ha parlato ai microfoni di SportMediaset: “Abbiamo un bel vantaggio in Serie A, dodici punti su Milan e Napoli quando mancano solo cinque giornate, è un’ottima situazione, ma la Coppa Italia è un’altra cosa, non partiamo da nessun vantaggio se non forse quello di giocare in casa, è una semifinale e il Como arriverà a Milano molto convinto, provando a fare il massimo, ma noi vogliamo andare in finale e fare la nostra miglior prestazione”.

Focus sul Como

Akanji ha parlato anche della partita di domani sera: “Cosa mi aspetto domani? Non lo so, sono sempre abbastanza incerto su cosa aspettarmi. Vogliamo andare in finale e fare la nostra miglior prestazione perché non si sa mai, noi proviamo a prepararci nel miglior modo possibile, ma giocare contro il Como è sempre complicato. Le tre partite sono state molto diverse: la prima è stata una nostra grande prestazione, abbiamo vinto 4-0 in casa, nella seconda, l’andata della semifinale di Coppa Italia, nessuna delle due squadre ha voluto prendersi dei rischi, mentre l’ultima, a Como in campionato, è stata una partita aperta, in cui siamo finiti sotto 2-0 e non sembrava una situazione facile. Siamo riusciti a recuperare, segnando quattro gol di fila, poi loro hanno realizzato un rigore e avuto una grande opportunità per pareggiare. Vedremo, vedremo cosa succederà domani”.

Retroscena Milan

Akanji ha svelato anche un retroscena di mercato: “Io al Milan l’estate scorsa? Ho parlato con il Milan in estate, ma pensavo che l’Inter fosse una destinazione più adatta a me. Direi che la scelta ha funzionato. Il mio agente ha trattato con il club, è andata bene così. Futuro? Se e quando vinceremo questi trofei, arriverà il tempo di sederci a un tavolo e decidere come andare avanti. Mi sento molto bene qui, ma non credo sia il momento giusto per parlarne. Arriverà presto, ma sono concentrato sul giocare bene e poi vedremo”.

La gestione di Chivu

Focus anche su Cristian Chivu: “Credo che Chivu abbia gestito alla grande la squadra quest’anno. Ha sempre portato un clima positivo e ha provato ad aiutarci nei momenti difficili. Non è affatto semplice durante una stagione così, ci sono tanti ostacoli che puoi incontrare. Ha combattuto molto duramente con noi ed è sempre stato dalla nostra parte, cercando di darci il maggior aiuto possibile. È andata bene” Al difensore viene chiesto anche del futuro di Bastoni. “Mi pare di capire che sia un argomento molto caldo in Italia. In ogni intervista che faccio, mi chiedono di Bastoni. Forse sarebbe meglio chiedere a lui del suo futuro… Posso solo dire che mi trovo molto bene con lui, è un ottimo compagno di squadra e sarei felice se rimanesse all’Inter.”, ha detto Akanji.