Juventus-Bologna, Spalletti vince ancora: -3 da Milan e Napoli

Vince ancora la Juventus di Luciano Spalletti che all’Allianz Stadium batte 2-0 il Bologna di Vincenzo Italiano. Quarto posto blindato a +5 su Como e Roma. -3 ora da Milan e Napoli.

Successo pesantissimo per la Juventus di Luciano Spalletti che ha sconfitto 2-0 all’Allianz Stadium il Bologna di Vincenzo Italiano. In gol per i bianconeri, Jonathan David e Kephren Thuram. Nel finale infortunio per Bernardeschi entrato da pochi minuti. Vantaggio Juventus che arriva già dopo 2 minuti. Assist di Pierre Kalulu e rete di David che torna così al gol. Al 34′ traversa Juve con Holm. Raddoppio Juventus che arriva al 57′, a segnare è Kephren Thuram su assist di McKennie. Palo Bologna al 63′ con Rowe. Bologna che cade e perde anche Bernardeschi.

Juve avanti, in gol Jonathan David

Super partenza della Juventus, in vantaggio dopo 2 minuti. Holm appoggia per Kalulu che mette al centro dove trova Jonathan David che batte Ravaglia per l’1-0. Occasione Bologna al 14′ con Pobega. Ci prova il centrocampista ma calcia a lato. Chance Conceicao al 22′. Velo di Holm che permette al portoghese di calciare, parata di Ravaglia. Traversa di Holm al 34′ che sfiora il gol dell’ex. Il terzino si coordina dal limite dell’area e colpisce la traversa. Occasione Bologna al 37′. Velenoso tiro-cross di Cambiaghi che termina fuori. David sfiora il 2-0 al 43′. Imbucata di Conceicao per la punta che manda a lato. Opportunità per Orsolini al 47′. Rovesciata tentata dal 7 che non trova la porta.

Thuram la chiude, finisce 2-0

Pronti-via, Orsolini sfiora l’1-1. Il 7 punta Kelly e calcia ma non trova la porta. 2-0 Juventus al 57′ con Thuram. Cross di McKennie e colpo di testa di Thuram che batte Ravaglia per il raddoppio. Giallo per Locatelli al 62′. Fallo su Lucumì. Bologna che sfiora il 2-1 al 63′ con il subentrato Rowe. Orsolini serve Zortea che mette al centro con l’ex Marsiglia che colpisce il palo. Chance per Moro al 83′. Orsolini murato da Kelly, palla che finisce al limite con il centrocampista che calcia ma la conclusione finisce fuori. Infortunio per il subentrato Bernardeschi. Il Bologna finisce in 10. Finisce 2-0 Juventus. Ora a -3 da Milan e Napoli e a +5 su Roma e Como.