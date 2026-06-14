Tecnica e lucidità: Bouaddi incanta il Marocco. Ora tutti ne parlano, ma il retroscena sul Milan…

Il Mondiale è una vetrina enorme e il prato verde fornisce sempre a tutti gli interpreti la possibilità di mettersi in mostra. Non è passata inosservata, la scorsa notte, la prestazione maiuscola del 18enne marocchino Bouaddi, apparso dominante contro il Brasile.

Pensate alla sana incoscienza di un ragazzo classe 2007, che fino a qualche settimana fa non aveva mai giocato con la maglia del Marocco. Ebbene sì, perché Ayyoub Buaddi ha giocato nelle selezioni giovanili della Francia, per poi decidere di optare per il Marocco. Ieri era all’esordio in competizioni ufficiali contro il Brasile di Ancelotti.

Il mondo intero ha scoperto le sue grandi qualità tecniche in mezzo al campo: calma olimpica nella gestione del possesso palla, arrivando anche a dribblare in zone di campo non proprio consigliatissime. Ma i numeri parlano chiaro: 91% di passaggi riusciti, 87 tocchi, 3 dribbling riusciti, due falli subiti, ma anche sei recuperi e 9 duelli vinti.

Quel retroscena sul Milan…

Nel 2021 è stato prelevato dal Lille, con cui ha sottoscritto il primo contratto professionistico il 21 agosto 2023. Il 5 ottobre dello stesso anno, a soli 16 anni e 3 giorni, ha debuttato in prima squadra in Conference League. Di lì in poi è stato un crescendo di consistenza nel centrocampo della formazione francese.

Due anni fa fu Moncada a segnalarlo alla dirigenza rossonera, tanto che il Milan aveva deciso di metterlo in prima fila tra i giocatori da seguire per l’estate. Due anni fa si parlava già di una valutazione da 25-30 milioni, ora il prezzo del cartellino è più del doppio.

La matematica

Lui fa i conti, nel frattempo, visto che è molto appassionato di matematica e vuole tenersi aperto un piano B: “Il calcio non dura per sempre”, aveva detto. Testa alta, piedi educati e tanta personalità. Il Marocco se lo gode per questo viaggio mondiale.