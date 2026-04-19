Verona, follia Orban: lite furiosa con un tifoso. Il comunicato del club

Momento teso in casa Verona dopo il ko interno contro il Milan che vuol dire ormai la Serie B. Brutto episodio a fine gara, con protagonista Gift Orban, coinvolto in un alterco con alcuni tifosi nel parcheggio mentre lasciava lo stadio.

Un gol di Adrien Rabiot nel primo tempo regala il ritorno al successo al Milan di Massimiliano Allegri in trasferta a Verona. La squadra rossonera, pur in una giornata tutt’altro che positiva dal punto di vista della prestazione, ritrova il successo col classico cortomuso. Pessimo momento per il Verona sempre più vicino alla retrocessione. Ennesima sconfitta per i ragazzi di Sammarco ora ad un passo dalla Serie B. Al termine della gara bruttissimo episodio che vede coinvolti alcuni tifosi e Gift Orban in un pesante alterco.

L’episodio

Secondo le ricostruzioni riportate da L’Arena (ci sono anche video chiari sui social), tutto sarebbe iniziato quando un padre, accompagnato dal figlio, si è avvicinato all’auto del giocatore chiedendo una foto.

Il giocatore non si è fermato, creando tensione, con un l’intervento di un altro tifoso, che avrebbe invitato il calciatore a concedere comunque uno scatto al bambino.

El delantero del Hellas Verona, Gift Orban, tras la derrota ante el Milan, se negó a detenerse con los aficionados para tomarse fotos, uno de los hinchas golpeó su coche y el delantero nigeriano se fue a los golpes 🫣🔥 pic.twitter.com/YrgQFAw4bT — TERADEPORTES (@Teradeportes) April 19, 2026

La reazione di Orban

A quel punto, Orban avrebbe accelerato leggermente, mentre il tifoso avrebbe reagito colpendo il cofano dell’auto con un pugno. La risposta del giocatore è stata immediata: è sceso dal veicolo e ha colpito il tifoso, dando origine a un acceso confronto e a una rissa. Momenti di tensione durati alcuni secondi, poi il giocatore è tornato in macchina. Non bella figura per Orban che rischia delle sanzioni disciplinari.

Il comunicato del club

Così il club sull’accaduto: “Hellas Verona FC in relazione ai fatti accaduti nel post partita Hellas Verona-Milan nel parcheggio adiacente allo stadio Bentegodi, che hanno visto coinvolti il giocatore Gift Orban e un gruppo di tifosi, prende le distanze e condanna con fermezza ogni comportamento violento“.