Pisa-Genoa, liguri quasi salvi e toscani quasi condannati

Cade 1-2 il Pisa contro il Genoa nella 33^ giornata di Serie A. Toscani in vantaggio con Canestrelli ma rimontati dai gol di Ekhator e Colombo.

Successo di misura per il Genoa in rimonta in casa del Pisa. Toscani che crollano dopo il vantaggio di Canestrelli. Di Ekhator e Colombo le reti del grifone che permettono la rimonta ai ragazzi di De Rossi. Successo pesantissimo per il Grifone che sale a quota 39 punti, gli stessi del Parma e ipoteca o quasi la salvezza non ancora aritmetica. Ko che invece condanna in modo quasi totale i ragazzi di Hiljemark che oramai sono vicinissimi all’aritmetica della retrocessione in Serie B, solo un anno dopo la promozione in Serie A.

Pisa-Genoa, primo tempo in parità: 1-1

Prima occasione per il Genoa al 11′. Baldanzi ci prova ma la sua conclusione sfiora il palo. Vantaggio Canestrelli al 19′. Traversone al centro dell’area di rigore che trova il difensore bravo a battere Bijlow che non può nulla. 1-0 Pisa. Altra chance per i padroni di casa al 22′. Angori si divora il 2-0. Lancio di Tramoni che manda uno contro uno l’esterno con il portiere del Grifone, Angori ricerca invece il suo n.10 senza trovarlo. Al 33′ primo giallo della gara. Fallo di Calabresi su Masini, arriva l’ammonizione. Pari di Ekhator al 41′. Sponda di Colombo per Baldanzi che serve il giovane attaccante rossoblù bravo a trovare l’1-1. Chance Genoa al 44′. Colombo cerca la porta senza trovarla palla che finisce a lato.

Colombo la decide, finisce 1-2

Occasione Genoa al 50′. Colombo servito da Baldanzi supera Caracciolo e conclude di potenza. Semper manda in angolo. Rigore Genoa al 54′. Fallo di mano di Canestrelli su conclusione di Baldanzi. Dal dischetto si presenta Colombo che manda il pallone nell’angolo alto, 1-2. Giallo Genoa al 67′. Fallo di Ostigard su Tramoni. Chance Pisa al 72′. Parata di Bijlow su Aebischer. Ci prova ancora il Grifone al 77′. Assist di Messias per Colombo, bravo Semper a respingere. Finisce 1-2.