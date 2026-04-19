Il VAR e Paleari fermano la Cremonese: pari amaro con il Torino (0-0)

Finisce 0-0 la prima sfida della domenica della 33^ giornata di Serie A fra Cremonese e Torino. Annullato, per l’intervento del VAR, il possibile gol vittoria grigiorosso nel finale di gara.
La sfida delle 12.30 tra Cremonese e Torino si conclude a reti bianche, nella partita valida per la 33^ giornata di Serie A. Il pareggio senza gol lascia l’amaro in bocca soprattutto ai padroni di casa, che hanno mostrato una maggiore iniziativa durante la seconda frazione di gioco senza però riuscire a sbloccare il risultato. Anzi, per la verità il gol era anche arrivato, ma il VAR ha detto no. Grazie a questo punto, la squadra di Giampaolo sale comunque a quota ventotto balzando davanti al Lecce in zona salvezza, mentre la formazione granata raggiunge i quaranta punti.
Cremonese-Torino 0-0, la partita
La prima parte dell’incontro è scivolata via in totale assenza di emozioni, con statistiche offensive nulle per entrambe le compagini. Dopo l’intervallo, però, la Cremonese è rientrata sul terreno di gioco con un piglio diverso. Protagonista della fase iniziale della ripresa è stato Bonazzoli, che prima ha tentato una conclusione acrobatica su suggerimento di Pezzella e poco dopo ha impegnato seriamente Paleari con un tiro a giro dalla distanza, sventato da un grande intervento del portiere.
Superata l’ora di gioco, i grigiorossi si sono visti annullare un vantaggio nato da un tocco nella propria porta di Saul Coco, invalidato per un precedente fallo di Baschirotto ai danni dell’estremo difensore avversario. Successivamente, un cross pericoloso di Okereke è stato intercettato in extremis da Pedersen, che ha tolto a Sanabria la possibilità di segnare da pochi passi. Soltanto nei minuti di recupero il Torino ha costruito la sua unica vera palla gol con Kulenovic, la cui conclusione al termine di una ripartenza è stata parata da Audero, sancendo il definitivo zero a zero.