In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 14 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, gli aggiornamenti

00.15 Live concluso Segui notizie e aggiornamenti sul sito di Sportitalia.

00:05 Amorim viaggia spedito verso la panchina del Milan. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il portoghese è il grande favorito ormai per prendersi il posto di allenatore dei rossoneri. Confermate oggi le indiscrezioni che arrivavano fortissime nella giornata di ieri dal Portogallo. Il Milan e il tecnico lavorano per un accordo su base biennale (con eventuale opzione per un terzo anno) a 3,5/4 milioni netti a stagione.

23:00 Pedullà: Il Monza punta dritto su Ivan Juric. I brianzoli però devono trovare un accordo con il tecnico croato sull’ingaggio. Attualmente l’ex allenatore di Torino e Verona è ancora sotto contratto con l’Atalanta, da cui percepisce uno stipendio da due milioni netti più bonus all’anno per un’altra stagione ancora.

22:30 Pedullà: Lazio attenta e interessata a Jonathan Asp Jensen, trequartista del Bayern. I biancocelesti avrebbero l’opportunità di chiudere a 3,5 o 4 milioni di euro. Tuttavia, i tedeschi potrebbero chiedere anche una percentuale sulla futura rivendita, anche molto alta: il 50%. La Lazio, però, ha già concesso la stessa percentuale al Real Madrid per Gila e ora che il difensore spagnolo vorrebbe andar via, se ne sta in parte pentendo. La squadra capitolina non vorrebbe quindi andare oltre il 30%.

21:35 Pedulla: Napoli-Gila, settimana decisiva. Il difensore spagnolo ribadirà alla Lazio la sua volontà di lasciare la Capitale per trasferirsi al Napoli, dove Allegri lo vorrebbe fortemente.

20:40 Real Madrid, colpo a sorpresa: dal Chelsea arriva Marc Cucurella. Lo spagnolo torna in Liga e sarà un Blanco: ai londinesi 60 milioni di euro.

20:25 Ufficiale, Pedro Porro rinnova con il Tottenham fino al 2031.

19:00 Pedullà: Roma, sondaggi da club di Inghilterra, Germania e Turchia per Soulé. Situazione da monitorare in vista della prossime settimane.

18.45 Markus Krosche, autorevole candidato per la poltrona di direttore sportivo del Milan, non ha voluto dare un’indicazione ai giornalisti di Kicker sul suo futuro. Ulteriore conferma che il direttore tecnico dell’Eintracht Francoforte, legato da due anni di contratto con il suo attuale club, sta valutando la proposta dei rossoneri che dovrà passare al vaglio dell’Eintracht. E che necessiterà di un eventuale via libera. Krosche è il profilo che intriga di più, ci sono stati contatti anche con Ozek attuale ds del Fenerbahce.

18:00 Atalanta, via libera dei nerazzurri alle visite mediche di Ederson per il Manchester United nel ritiro del Brasile negli Stati Uniti.

17.30 Sarri–Atalanta: documentazione completata entro il weekend, tempistica confermata Annuncio nelle prossime 48 ore. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14:14 Siena, vicino l’ingresso in società di un gruppo canadese (si parla del 40% delle quote del club). La maggioranza è già di proprietà di tre soci svedesi. A metà settimana potrebbe esserci l’annuncio.

12:45 Vanoli-Monza, contatto fin qui senza accordi. Gilardino resta in quota, ma il club approfondisce Juric e un altro profilo.

11:35 De Bruyne e le voci sul nuovo Napoli ai microfoni della FIFA: “Non ci penso per il momento, faccio di tutto per essere pronto qui e per il Mondiale”.

10:30 L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riprende alcune parole del centrocampista della Juventus, Weston McKennie dopo l’esordio con il Paraguay: “Non ho sentito nulla di ciò che sta accadendo a Torino, ma io ho sempre fiducia nella mia Juve. Non ne ho parlato neanche con i miei compagni, al momento sono concentrato su questo torneo che è troppo importante per tutti noi. Quando finirà, poi potrò pensare al resto e occuparmi di Juve”.

10:00 L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Manu Koné, centrocampista della Roma, obiettivo di mercato dell’Inter: “Sinceramente in questo momento penso soltanto alla Coppa del Mondo. È la mia prima grande competizione internazionale, un torneo che ho sempre sognato di disputare. Voglio restare concentrato esclusivamente su questo. Del futuro parleremo dopo il Mondiale e vedremo che cosa accadrà“.

Che stoccata di Rangnick al Milan

9:00 Rangnick sul Milan che l’ha cercato prima del rinnovo con l’Austria: “Tre settimane fa si sono tenuti alcuni colloqui. Ho chiesto chiarezza prima dell’inizio dei Mondiali. Ma da parte del Milan non c’era chiarezza”.

Calciomercato: Amorim si avvicina al Milan

8:00 Alfredo Pedullà: “Ruben Amorim e il Milan. Le indiscrezioni dal Portogallo del pomeriggio, che hanno svelato durata del contratto e proposta del club rossonero all’ex Manchester United, hanno trovato sempre più conferme nelle ultime ore. Amorim intanto è libero rispetto a Jaissle, particolare da non sottovalutare. Nel caso di Jaissle, a prescindere dal gradimento reciproco, ci sarebbe da trattare sulla clausola e i tempi slitterebbero. Jaissle va tenuto in corsa fino alla decisione definitiva, ma i fari maggiormente accesi oggi sono sempre più su Amorim che con lo Sporting CP ha proposto in calcio di grande spessore. La quotazioni di Glasner hanno resistito ancora un po’ dopo che Rangnick – dai primi giorni della settimana – si stava sempre più defilando perché la sua richiesta di totale autonomia cozzavano con la volontà del club rossonero (e di Ibrahimovic). In ulteriore e colpevole ritardo rispetto alla deadline annunciata da Cardinale, adesso il Milan si appresta a tirare le somme. E Amorim prende sempre più quota…”.