In attesa che la sessione di calciomercato cominci ufficialmente, Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 15 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, gli aggiornamenti

9:30 Pedullà: “La Sampdoria deve scegliere l’allenatore e ci sono conferme sull’indiscrezione del Secolo XIX di ieri mattina. Fabio Pecchia è in pole, circa 24 ore dopo possiamo confermare l’attuale gerarchia e aggiungere che nelle prossime ore il club blucerchiato lavorerà per liberare l’allenatore legato ancora al Parma fino al 30 giugno 2027. La Samp ha avuto contatti con Possanzini, ma il primo nome è Pecchia. Quest’ultimo è stato accostato anche a un club di Serie A, notizia senza grande fondamento”.

8:30 Pedullà: “Siamo a metà giugno, aspettiamo gli annunci dal Milan in modo da cancellare un ritardo ormai insopportabile. Possiamo dire che Ruben Amorim viaggia sempre più spedito verso la panchina rossonera, confermando le indiscrezioni determinanti di ieri pomeriggio provenienti dal Portogallo. Le prossime ore saranno quelle giuste per definire i dettagli sulla base di un biennale da 3,5-4 milioni a stagione più bonus con possibile opzione per una terza stagione”.