Olanda-Giappone 2-2, succede tutto nella ripresa: Nakamura e Kamada rispondo a Van Dijk e Summerville

Olanda e Giappone si dividono la posta con un emozionante 2-2 all’esordio nel Mondiale 2026. Van Dijk apre le marcature, ma i nipponici rimontano fino al definitivo pareggio firmato nel finale dall’ex Lazio Daichi Kamada, dopo una gara ricca di occasioni.

Succede tutto nella ripresa tra Olanda e Giappone, che si equivalgono e conquistano un punto per parte. Il 2-2 finale fissato dal gol al minuto 89 dell’ex Lazio Kamada, chiude l’incontro. Ma ad accendere le ostilità ci aveva pensato il capitano Oranje Virgil Van Dijk. A lui aveva risposto Nakamura del Reims. Poi l’obiettivo della Roma Summerville e appunto l’ex biancoceleste hanno deciso l’incontro.

Comincia così, quindi, il Mondiale 2026 di due delle squadre che più incuriosivano gli appassionati. Da una parte gli olandesi alla ricerca del grande risultato ancora una volta, con tantissimi talenti che si devono affermare ad alti livelli. Dall’altra il talento e la sagacia della Nazionale nipponica che sta proseguendo nella sua crescita calcistica.

Il racconto della gara

L’Olanda di Ronald Koeman debutta al Mondiale con un pareggio ricco di emozioni, ma anche di rimpianti. Gli Oranje impattano 2-2 contro il Giappone nella prima e più attesa sfida del gruppo F, disputata all’AT&T Stadium di Arlington, in Virginia. Dopo essere passati in vantaggio in due occasioni, gli olandesi vengono raggiunti all’89’, quando una sfortunata deviazione di Daichi Kamada, ex Lazio, trasforma in rete il colpo di testa di Ogawa, fissando il risultato finale.

La formazione di Hajime Moriyasu conferma così il proprio valore, dimostrando carattere e qualità contro una delle favorite del girone. L’Olanda aveva sbloccato il risultato con Virgil van Dijk, prima di subire il pareggio firmato da Nakamura, autentico protagonista della gara e premiato come migliore in campo. Nella ripresa, Summerville riporta avanti gli Oranje sfruttando il secondo assist della serata di Gravenberch, autore di una prestazione convincente. Quando la vittoria sembrava ormai a un passo, è arrivato però il definitivo 2-2 che ha premiato la determinazione dei giapponesi.

Il girone

Il pareggio lascia aperta la corsa al primo posto del girone, mentre cresce l’attesa per l’altra sfida del Gruppo F tra Svezia e Tunisia, in programma nella notte, alle 4, ora italiana. Scandinavi e africani giocheranno all’Estadio BBVA di Monterrey.