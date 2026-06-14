Mondiale, gli “italiani” ed ex in campo nella giornata di oggi

Continua lo spettacolo del Mondiale Americano. Tanti i calciatori ex o attualmente in Serie A impegnati nelle prossime ore. A cominciare dall’affascinante match del Dallas Stadium tra Olanda e Giappone.

Sono quattro le gare di oggi del Mondiale Americano. Si parte alle 19.00 con Germania-Curacao, per poi continuare con Olanda-Giappone, Costa D’Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, le ultime due in piena notte italiana. Una serie di match che escluso il primo, quello tra Germania e Curacao, vedranno in campo tanti giocatori della Serie A attuale o che hanno giocato nel nostro campionato. Andiamo quindi ad analizzare quelli che saranno i calciatori pronti a regalare spettacolo nei prossimi match della Coppa del Mondo 2026.

Olanda-Giappone, ore 22.00

Negli Orange tante se non tutte le attenzioni sono posate su Donyell Malen, 14 gol nel girone di ritorno con la Roma e la voglia di imporsi anche in nazionale. Con lui anche anche Denzel Dumfries fresco di firma con il Real Madrid ma non solo. Ricca la mediana con Teun Koopmeiners a cerca di riscatto come l’ex Milan Reijnders che potrebbe anche lasciare il Manchester City. Oltre che Marten De Roon. In attacco tra gli altri l’ex Roma Justin Kluivert ma anche Noa Lang che dopo 6 mesi in prestito al Galatasaray tornerà al Napoli. Dall’altra parte ci sono poi Suzuki, portiere del Parma. Ma anche 3 ex Serie A come Nagatomo, Tomiyasu e Kamada fresco vincitore della Conference League.

Costa d’Avorio-Ecuador, ore 01.00

Tanta “Italia” anche tra Costa d’Avorio ed Ecuador. Negli Elefanti, oramai consolidata la presenza in difesa di Koussounou e N’Dicka come quella di Kessié a centrocampo con il centrocampista ex Milan vicino a lasciare l’Al Ahli. In attacco poi c’è attesa per il debutto in gare ufficiali di Ange Yoan Bonny reduce dal doblete con l’Inter. Restando a Milano nell’Ecuador sarà protagonista Estupinan con il terzino del Milan che ha fatto parte della miglior difesa durante le qualificazioni Sudamericane, solo 5 gol subiti in 18 partite 5 in meno dell’Argentina. In attacco ci sarà poi Yeboah del Venezia fresco di promozione in Serie A.

Svezia-Tunisia, ore 04.00

Svezia-Tunisia vedrà poi scendere in campo Hien dell’Atalanta e Karlstrom dell’Udinese. In casa Tunisia l’ex è in panchina, il CT infatti è Sabri Lamouchi. Ex Serie A ma non meno importante è certamente Cristiano Ronaldo sbarcato nelle ultime ore in America dove mercoledì contro la Repubblica Democratica del Congo giocherà per il suo sesto Mondiale consecutivo…