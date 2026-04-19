Folgore Caratese promossa in Serie C: è storia!

La Folgore Caratese pareggia con la Real Calepina e vola in Serie C, coronando una stagione memorabile. Traguardo storico anche per Sportitalia, prima tv con un club tra i professionisti.
La Folgore Caratese pareggia 1-1 contro la Real Calepina e conquista una storica promozione in Serie C, la prima nella sua storia. Un traguardo straordinario che certifica una stagione quasi perfetta, culminata con la vittoria del Girone B di Serie D con ben due giornate di anticipo.
La squadra brianzola ha dimostrato continuità, organizzazione e grande spirito di gruppo per tutto il campionato. Festa doppia anche per Sportitalia, che diventa la prima emittente televisiva a portare un proprio club tra i professionisti del calcio italiano.