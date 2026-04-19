Milan, Tare: “Futuro? Inutile parlarne ora. Di Allegri non c’è niente da discutere”

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, prima della sfida al Verona ha parlato del proprio futuro e anche di quello del tecnico Massimiliano Allegri.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, prima della sfida al Verona ha parlato del proprio futuro e anche di quello del tecnico Massimiliano Allegri. Parlando ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con i gialloblu il dirigente ha risposto alle domande sulla prossima stagione.

Milan, Tare parla del suo futuro e di Allegri

Queste le parole di Tare: “Inutile parlare adesso di queste situazioni riguardanti il futuro, dobbiamo orientare tutte le nostre energie verso il nostro obiettivo che è la Champions. Di Allegri non c’è niente da discutere, ha fatto un ottimo lavoro e ha un contratto lungo, stiamo lavorando insieme su un progetto importante per il futuro”.

Poi ha aggiunto: “Se il mio futuro è legato ad Allegri? Non penso, lo dico con grande serenità. Quando i risultati mancano si mette tutto in discussione e ne siamo consapevoli, la cosa più importante è raggiungere gli obiettivi e poi sederci tutti insieme con Furlani e Ibra per fare un progetto vincente per la prossima stagione”.