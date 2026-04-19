Real Sociedad, chi è Matarazzo: l’allenatore della Copa del Rey

Ieri sera la Real Sociedad ha sconfitto ai rigori l’Atletico Madrid, conquistando la quarta Copa del Rey della propria storia. Analizziamo la guida del club basco.

Nato da genitori italoamericani, il 28 novembre 1977, Pellegrino Matarazzo, è dal 21/12/2025 l’allenatore della Real Sociedad. Ieri sera l’allenatore americano ha conquistato il primo trofeo della propria carriera battendo in finale di Copa del Rey l’Atletico Madrid di Simeone ai tiri di rigore. Un successo importantissimo che vale la quarta Copa del Rey della storia del club, il solo settimo trofeo per la Real Sociedad. Una carriera iniziata da assistente al Norimberga e che lo vede allenare in prima squadra dal 2019, quando ha preso la guida dello Stoccarda. In Germania si era sviluppata anche la sua carriera da giocatore.

Pellegrino Matarazzo, chi è l’allenatore rivelazione

Di origini italiane, padre e madre sono infatti originari della Campania, Pellegrino Matarazzo è reduce dal primo trofeo in carriera. L’allenatore statunitense ma formatosi in Germania ha portato la Real Sociedad alla vittoria della quarta Copa del Rey della propria storia. Vittoria arrivata in finale contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone ai rigori dopo il 2-2 dei tempi supplementari. Subentrato a dicembre, Matarazzo ha sin qui allenato in 19 partite, vincendone 12, pareggiandone 4 e perdendone 3. Una media punti incredibile, 2.11 a partita nettamente superiore a quanto avesse fatto fino ad ora in carriera dove con Hoffenheim e Stoccarda aveva raccolto 1.28 e 1.22 punti a gara.

La gavetta in Germania

Dopo essersi laureato in matematica alla Columbia University di New York, Materazzo ha deciso di trasferirsi in Germania, dove si è sviluppata tutta la sua carriera da calciatore, che l’ha visto iniziare nel 2000 al Eintracht Bad Kreuznach e terminare nel 2010 al Norimberga 2. Lì diventa assistente e allenatore nelle formazioni giovanili poi fino al 2017, quando lascia per passare all’Hoffeheim dove resta fino al 2019, sempre nelle giovanili. La prima esperienza da primo allenatore arriva a stagione in corso nel 2019 allo Stoccarda dove da subentrato riporta subito in Bundesliga il club.

Dopo un nono e un quindicesimo posto, viene esonerato alla quarta stagione dopo 9 giornate, 5 pareggi e 4 sconfitte. Torna quindi all’Hoffenheim dove in due anni porta la squadra in Europa League. Nella terza stagione parte però male e alla decima giornata dopo 2 vittorie 3 pareggi e 5 sconfitte in campionato viene esonerato. A più di un anno dall’esonero torna in panchina con la Real Sociedad in questa stagione. In campionato è attualmente settimo e ieri ha vinto la Copa del Rey ai rigori contro l’Atletico Madrid.