Atletico Madrid, Simeone: “Yamal? Dovrei aver paura di un adolescente?”

L’Atletico Madrid ha eliminato il Barcellona dalla Champions League. A far discutere le dichiarazioni di Simeone che ha mandato una frecciata a Lamine Yamal.

Diego Simeone non ci va per nulla leggero nei confronti di Lamine Yamal. L’allenatore dell’Atletico Madrid non si spiega come avrebbe dovuto aver paura di un “adolescente che fa qualche finta”. L’allenatore dei Colchoneros ha voluto ricordare quando aveva si paura ad affrontare Cristiano Ronaldo con il portoghese che segnava triplette e eliminava la sua squadra dalla Champions League. L’Atletico Madrid dopo la vittoria 0-2 dell’andata al Camp Nou ha perso ieri 1-2 al Metropolitano centrando così l’accesso alla semifinale della competizione.

Simeone su Yamal

L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato così di Lamine Yamal, spiegando il perché non temeva realmente il talento spagnolo nella sfida di ieri: “E’ un bravo ragazzo, con un sacco di talento. La stampa vuole che io abbia paura di un adolescente solo perché fa elastici e rilascia interviste sicure di sé. Per favore“. Questo il duro attacco del Cholo Simeone al fuoriclasse del Barcellona e della nazionale spagnola. Ieri l’Atletico Madrid ha perso 1-2 ma dopo il 2-0 dell’andata ha centrato la qualificazione alla semifinale della Champions League. Lamine Yamal ha segnato la rete del vantaggio che non è però bastata al Barca per rimontare il ko del Camp Nou. Simeone ha fatto anche un paragone con un fuoriclasse del passato del Real Madrid.

Ecco chi davvero lo spaventava

Simeone si è espresso così: “Lamine ha giocato una partita bellissima, ma c’è una grossa differenza tra giocare una partita ed essere un incubo. Per un decennio sono dovuto stare in piedi sulla linea laterale e guardare CR7 segnare triplette per eliminare davvero la mia squadra da questa competizione. Quella è vera paura“. Attacco diretto, al netto della stima per il calciatore quello di Simeone verso Yamal che non può ancora reggere il paragone con quello che è stato un vero incubo per tutte le difese del calcio europeo, Cristiano Ronaldo. CR7 è stato il vero incubo di Simeone e Yamal al momento non può ancora impensierire l’allenatore dell’Atletico Madrid, almeno così secondo l’argentino.