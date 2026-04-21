Foschi: “Con l’addio al Palermo mi sono ammalato di depressione”

Alcuni estratti del libro del dirigente Rino Foschi (“Rino Foschi – Il mago del calciomercato”, Ed. Amazon) svelano retroscena meno conosciuti sulla sua storia.

Alcuni estratti del libro del dirigente Rino Foschi (“Rino Foschi – Il mago del calciomercato”, Ed. Amazon) svelano retroscena meno conosciuti sulla sua storia. In particolare riguardo al periodo al Palermo ed a quello immediatamente successivo.

Rino Foschi e il Palermo

Queste alcune dichiarazioni di Rino Foschi riportate nel libro: “Nel 2018 a Zamparini non potevo dire di no. Mi aveva detto che lo avrebbero arrestato e che avrei dovuto prendere in mano la situazione. Abbiamo fatto delle cessioni importanti. Poi Zamparini ha venduto la società agli inglesi che non volevo.

Questi inglesi mi avevano licenziato e poi io ho licenziato loro. Sono rimasto in un periodo buio: ero il presidente e Daniela De Angeli aveva le quote. Ho fatto di tutto. Volevo andare in Serie A. Ero in regola con tutto, stavo preparando i playoff. Non me li hanno fatti fare per una cosa di tre anni prima e ho ancora un processo contro Balata perché l’ho accusato pubblicamente”.